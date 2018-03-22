人类或将难以阻挡小行星撞击 核弹成可能选项

美国宇航局深空网戈德斯通天线雷达获取的近地小行星贝努的雷达图像。这颗小行星也是美国宇航局Osiris-Rex小行星计划的目标

2135年，贝努小行星有很小的概率可能撞击地球，到时候我们有办法躲过一劫吗？派遣飞船对其进行撞击时一种选项。这是飞船撞击小行星的场景示意图

地球历史上发生过多次陨星撞击地球的事件，几次大灭绝事件可能都与这类小天体的撞击事件有关

新浪科技讯 北京时间3月22日消息，一项最新研究显示，当一颗小行星向着地球飞来时，人类或许将难以保障地球的安全。科学家们近日的分析结果显示，或许我们可能将很难阻止一颗小行星撞击地球，

比如说，即便使用最先进的技术，人类可能也将难以偏转一颗名叫“贝努”（Bennu）的小行星的轨道。一些专家开始担心，在未来100年内，这颗小行星可能会撞击地球。到时候一旦撞击真的发生，地球上的生命将会遭殃。

科学家们认真考虑了使用一艘特制飞船接近这颗小行星并使用核弹将其拦截的方案，或许这样做可以迫使对方偏转轨道方向。当然也有一些更加温和的方案，比如发射一颗撞击器，以极高的速度撞击小天体，造成其轨道极小的偏差，这种极小的偏差在经过长距离运行之后也将产生显著的轨道偏移，从而使其避免撞击地球。但是专家也指出，当威胁迫在眉睫时，直接使用核弹或许是更好的选择。

在一篇最新发表的文章中，美国宇航局以及美国国家核安全局的科学家们为一项名为“超高速小行星威胁紧急应对计划”（HAMMER）制定了实施计划。

按照设计，一艘重量8.8吨的HAMMER飞船将能够直接撞击小行星，或者使用核弹攻击目标小行星以求偏转其轨道。

研究组围绕直径大约1600英尺（约合487米）的小行星贝努设计了一个方案，这颗小行星正是美国宇航局正在进行中的Osiris-Rex小行星计划的目标。

尽管地球在未来相当长一段时间内并不会与贝努小行星发生碰撞，但在下一个100年内，计算显示这颗小行星将有1/2700的几率与地球迎头相撞。

同时，贝努也是所有近地小行星群体中被研究最多的成员之一。

科学家们在研究论文中写道：“在所考虑的两种方案下，飞船要么是被用作一个撞击器，要么就是被用作核弹运输装置，目的是为了偏转一颗近地小天体的轨道。”

但在真正实施计划之前，你必须选择哪一种方案比较好，而做出明智决定将有赖于对很多因素的深入了解。

首先，你必须事先知道小行星的大小和质量数据，以及撞击可能发生的时间。但除此之外，永远还有其他因素同样需要考虑。

科学家们写道：“如果考虑实际情况，那撞击器的方案更好，但其他因素，比如如果允许做出反应的时间非常短，那就有可能会让撞击器的方案难以达到效果。”不过，科学家们也考虑过，如果同时派出多艘飞船对小行星进行连续撞击，或许可以有效降低小天体的飞行速度，进而改变其轨道并避开与地球的相撞。

如果情况不适合使用撞击的办法来阻止来袭的小天体，那么这时候核弹可能就是我们剩下唯一可行的手段了。

美国政府劳伦斯-利佛莫尔国家实验室的物理学家大卫·戴尔伯恩（David Dearborn）表示：“如果这个小天体足够小，并且我们探测到它的时间足够早，那么久有可能允许我们借由撞击的方法阻止它。但如果时间窗口比较紧张，那么核弹就可能会是更好的选择了”

尽管世界各地的监测机构一直在严密扫描夜空，搜寻地球附近所有可能隐藏的小天体，但是科学家们指出，他们相当肯定，还有许多相当大的近地小天体可能还没被发现。而从概率上说，未来某个小天体撞击地球的可能性是肯定存在的，那么在这样的情况下，专家们建议我们最好做好最坏情况的打算。（晨风）