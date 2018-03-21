验尸这件事，从古至今的中国法医们都是怎么做的？

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提起法医这项职业，你的第一印象是什么？是最近刷屏的《Unnatural》？还是《CSI》？《法医秦明》？《法政先锋》？

“网红”法医秦明（图片来源于网络）

每天与尸体打交道，应该是绝大多数人对法医的印象。因此法医常被称为“尸语者”，“死者代言人”。他们需要从死者身体的蛛丝马迹中，发现线索，还原真相。

在中国，法医这个职业非常古老，今天大院er就带大家了解一下，从古到今，中国的法医们都是怎么验尸的？

01 古代“法医”都是哪些人？

虽然中国古代没有“法医”一说，但也有类似做法医工作这样的人，如秦国的“令史”；到唐宋时，“仵（wǔ）作”便是事实上的“法医”。

仵作又称“行人”，本是古代专门从事尸体处理、帮助殡葬的人。到宋朝，验尸成为侦办凶杀案通行的司法鉴定手段后，仵作便常被官府雇用为“法医”，操验尸体。仵作工作时，要在主持检验的官员指挥和监督下进行。验尸情况要在现场大声报给主持官员，最后由验尸官员得出鉴定结论，类似于现代的法医跟刑警之间的关系。

《大宋提刑官》剧照（图片来源于网络）

除了仵作外，还有一种特殊身份的人也会兼任“法医”参与验尸，那就是阴阳先生，在民间俗称“风水先生”。在清代，人死后要请阴阳先生“看墓地”、“写殃榜”。殃榜还具有特殊的司法文件功能：现代凭死亡证明书，尸体才能进火葬场火化，而殃榜则是古代出城下葬的“通行证”，没有殃榜，棺材抬不出城门。阴阳先生要根据“尸体现象”做出死亡时间、死因等方面判断。

上述仵作、阴阳先生都由男性担任，对男尸进行检验，如果是女尸，则要由 “稳婆”兼任，在早期还有“隶妾”协助主检官完成验尸。

02 没有高科技手段 古代如何验尸？

法医验尸是现代司法鉴定中必不可少的一个环节，在中国古代， 由于观念陈旧，不可能对死者 “开肠破肚”，又缺少现代的高科技手段，“法医”是如何进行尸检以查清死亡真相呢？

古代刑侦检验方面的相关文献、专著很多，如《疑狱集》（五代时和凝父子撰）、《折狱龟鉴》（宋代郑克撰）、《棠阴比事》（宋代桂万荣撰）、《洗冤集录》（宋代宋慈撰）、《折狱龟鉴补》（清代胡文炳撰）等。这些书中，都有不少验尸方法的记载，中国古代“法医”已经摸索出了一套“理论”，例如：

《洗冤集录》（图片来源于网络）

判断死亡原因

若是上吊死亡的，死者的舌头一般会伸出来，大小便失禁；如果是死后挂起的，则无此现象。

推算死亡时间

通过一些尸表特征来推断死亡的时间。仵作有一个口诀：子午卯酉掐中指，辰戌丑末手掌舒，寅申巳亥拳着手，亡人死去不差时。意思就是23-凌晨1点、5-7点、11-13点、17-19 点去世的人，会掐住自己的中指；凌晨1-3点 、7-9 点、13-15点、19-21点闭眼的，手呈放开形状；凌晨3-5 点、9-11点、15-17点、 21-23点断气，手是握成拳的。

判断受伤时间

仵作将尸骨洗净后，摆放到竹席之上。挖出一个地窖，里面堆放柴炭，将地窖四壁烧红，除去炭火，泼入好酒两升、酸醋五升，趁着地窖里升起热气，把尸骨抬放到地窖中，盖上草垫。大约一个时辰以后，取出尸骨，放在明亮处，迎着太阳撑开一把红油伞，进行尸骨的检验。如果骨断处有红色，说明是生前被打断的；骨断处没有红色，则是死后的损折。

这些古老的做法有些具有一定的科学性。比如上面提到的红伞验尸，基本原理是红油伞可将红色之外的可见光全部过滤，长波的红外线就透过伞照在骨头上，如果是生前受伤，骨头内部血管有破裂出血，血液在红外线照射下就显现出来，跟现代刑侦中侦测血迹的“荧光反应”原理很相似。

讲到这里，就不得不提到宋慈，后世称他为“法医学的鼻祖”，他所著的《洗冤集录》详细的记述了人体解剖、勘察现场、鉴定死因、自杀或谋杀、各种解毒方法等内容。

宋慈纪念邮票（图片来源于网络）

他把当时的中医药学应用于刑狱检验，并对先秦以来历代官府刑狱检验的实际经验，进行全面总结，使之条理化、系统化、理论化。因而此书一经问世，就成为当时和后世刑狱官员的必备之书，几乎被“奉为金科玉律”，其权威性甚至超过朝廷颁布的有关法律。750多年来，此书先后被译成朝、日、法、英、荷、德、俄等多种文字，其影响非常深远，在中、外医药学史、法医学史、科技史上留下了光辉的一页。

03 中国现代法医之父：林几

从古至今，受入土为安、保留全尸等传统思想的影响，中国法医的鉴定工作发展缓慢。在民国初年，法医验尸技能还一直停留在尸表检查的阶段。直到我国现代法医学创始人林几（1897-1951年）的出现，才慢慢得以改观。

林几先考入北平医学专门学校（现在的北大医学院），之后又只身前往现代法医的发祥地之一德国，在维尔茨堡大学医学院专攻法医学。博士学成归来后，他在北平大学医学部筹建法医教研室，主持开设了病理、物证、化验、诊查等研究室，并精心选购西方现代化仪器设备，进行法医鉴定方面的研究，积极培养我国的法医人才。

林几（1897-1951）（图片来源于网络）

他一生致力探索切实可靠的法医检验新方法，用科学阐明真相，而且并不一味迷信古代学术典籍，而是用科学的原理验证其中精华、剔除旧法的糟粕。从而推动了我国法医学的进步与发展。

他一生参与验案无数，其中十分著名的是1933年11月10日发生的“糟肉验毒案”，原告认为死者是吃了被告做的红糟肉中毒而死亡，为了确认糟肉是否无毒以及检验部门结果的准确性，他进行了细菌培养与动物实验，最后证实红糟肉内不含毒质，亦无肉毒杆菌，死者并不是被红糟肉毒死的，从而还了被告一个清白，避免了冤假错案的发生。

04 现代法医验尸有什么妙招？

首先要告诉大家，现代法医可不仅仅是验尸，他们需要对活体、尸体、精神和犯罪现场进行勘察鉴定，为侦破案件提供线索。

现代法医学主要包括法医病理学，法医临床学，法医物证学，法医人类学，法医毒理学，法医昆虫学，法医精神病学等。

下面我们来看两个现代法医的常用方法：

指纹采集（法医物证学）：指纹做为一种常见的生物特征，由于其终生不变性、唯一性和方便性，常作为刑侦过程中的生物特征识别的重要证据。通过对比指纹的不同细节，可以对于指纹进行特异性的鉴别，于是在刑侦过程中，指纹的收集则成为了一个重要的过程。

人的手掌表皮几乎都布满了汗腺，当手指或者手掌，接触其他物体时，汗腺分泌的汗液自然就会附着在物体上，而汗液中含有多物质，如：尿素、蛋白质、无机盐等，除了普通的通过灰尘集结等物理方法获取指纹，最常用的几种化学指纹显现技术分别是碘熏法、宁海德林法等。

指纹对比法（图片来源于网络）

容貌复原（法医人类学）：人的面部软组织形态特征与颅骨形态特征具有一定的相关规律，首先对头骨进行测量和观察，取得数据。再进行其它的一些鉴定，比如性别的鉴定、年龄的鉴定等。然后把这些数据在电脑上利用三维的软件进行分析，最终获得复原的容貌，以便确定死者生前身份。

容貌复原技术（图片来源于网络）

刀起刀落间，以法的名义，寻找事实真相，以医的技术，帮助冤魂安眠。愿法医这群人紧握手中锃亮的解剖刀，照亮黎明中的黑暗！

《Unnatural》剧照（图片来源于网络）

参考文献：

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[2]袁丽。我国法医物证鉴定领域标准化问题及对策研究[J]。证据科学，2016，24（03）：352-365。

[3]邓哲先。 中外法医学史比较研究[D]。西南政法大学，2014。

[4]王明忠。禁忌中的古代法医——仵作[J]。考试周刊，2011（48）：235-236。

[5]王旭。中国法医临床学之鉴定现状、技术标准与科学研究[J]。中国司法鉴定，2016（04）：68-72。