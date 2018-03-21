春分为什么叫“春分”?春分这些有趣的习俗你知道不

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3月21日是春分节气，转眼间，我们就走到了二十四节气中的第四个节气。

那么关于春分，大家知道多少呢？春分中的“分”是什么意思？春分有哪些有趣的习俗吗？跟知力君一起来了解一下。

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春分为什么叫“春分”？

春分和秋分、冬至、夏至并称为“两分两至”，是二十四节气中四个最重要的标志性节气。《月令七十二候集解》称：“二月中。分者半也，此当九十日之半，故谓之分。”春分时太阳行至黄经零度，正当二月中，因为中分春天为两半，得名叫春分。

春分，自然界变化的表现是白天和黑夜一样长短，《春秋繁露》则云：“春分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平”这是春分的最大特点。这样“阴阳相半的”日子每年有两个，一是春分，一是秋分，所以有谚语说：“春分秋分，昼夜平分”。

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寒来暑往，四季循环，古人在实际生活中，应当很早就体会到了一年内季节周期性变化的特征，但要准确地把握这一循环，需要经过一个不断探索的过程。这其中圭表测日的方法作用非常大。在距今4000年前的陶寺遗址中，考古学者发现了带有刻度的圭尺，这一实物的发现证明我们先民很早就掌握了圭表测日的方法。

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我们常说立竿见影，通过日影长短的观测，古人对太阳一年周期性变化有了准确的把握，慢慢就有了为一年的时间标记刻度的能力。《尚书·尧典》记载日中、日永、宵中、日短，就是对于春夏秋冬四季太阳变化的描述。可知最初日影最长的冬至和日影最短的夏至这两个标志点被观测到之后，其次被观测到的就是春分和秋分。

古代的春分，是校对度量衡的日子。《礼记·月令》：“（仲春之月）日夜分，则同度量，钧衡石，角斗甬，正权概。”“甬”通斛，和斗一样也是容器的一种。这是因为春分昼夜被均匀平分，在古人看来，这蕴涵有天地公平的内在含义。

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春分有什么习俗？

春分三候，一候玄鸟至；二候雷乃发声；三候始电。这是春雷与闪电交加的季节，燕子从南方飞来，在人家的屋檐筑自己的巢做生育后代的场所。燕子古代又名玄鸟，是上古殷商民族的图腾。据说殷商始祖契的母亲简狄就是吞了燕卵怀孕的。所以殷人把燕子与吉祥和生育联系到一起，在每年二月燕子到来时，隆重举行祭祀高禖神的活动，保佑人口繁衍。

“春分到，蛋儿俏。”在民间流行春分这天竖鸡蛋的习俗。

竖鸡蛋做法非常简单——找个新鲜鸡蛋，在桌面上尝试把它竖起来。据说谁竖起鸡蛋，谁就一年运气好。网上不少帖子说这一天鸡蛋竖起来的比例远远高于平时，至于这与春分是昼夜平均两分是否有关，那就是见仁见智的事了。

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