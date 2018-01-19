中国射长征11火箭有何优势 准备时间从1月缩短至1天

我叫长十一，我是长征家族的“快响利箭”

2018年1月19日12时12分，在我国酒泉卫星发射中心用长征十一号固体运载火箭成功将吉林一号视频07星、08星送入预定轨道。该火箭相较于现役液体推进剂为动力的长征系列火箭，最大的优势是：发射更快速、更便捷、更灵活。

长征十一号运载火箭发射瞬间。 李志勇 摄

更快速！

以往，液体运载火箭发射准备时间都是以“月”为单位计算，而新一代固体运载火箭的发射准备时间则缩短至“天”。长征十一号火箭接到任务命令后，24小时内可完成星箭技术准备和发射任务，其中在发射点的发射准备时间不大于1小时，具备“日发射”能力。

更便捷！

新一代固体运载火箭较现役长征系列火箭，具有可整体贮存、操作简单的优势，使其发射更加快捷。

更灵活！

与现役长征系列火箭相比，新一代固体运载火箭的机动性大大增强，能够适应复杂的发射环境，可以全天候在公路上或一块小场坪上实施发射。

长征十一号运载火箭发射瞬间。 李志勇 摄

除此之外，新一代固体运载火箭多项技术指标达到国际先进水平，可实现卫星快速组网和补网，能够满足自然灾害、突发事件等应急发射需求。