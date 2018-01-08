最高科学技术奖得主王泽山：扎根科研 不负强国初心

来源：央视新闻客户端

将60年的科研生涯，贡献给了祖国的火炸药事业。敢创新，不盲从。82岁仍频繁奔赴野外试验现场。他说他一生只能做好一件事，那就是推动我国火炸药技术的发展。他就是2017年度国家最高科学技术奖得主之一，中国工程院院士、南京理工大学教授王泽山。

火炮被称为战争之神，但它的威力与射程主要取决于所使用的含能材料的性能，也就是火炸药。只要有野外试验，82岁的王泽山都尽可能亲临现场。

2017年度国家最高科学技术奖获得者 中国工程院院士 王泽山：我从事研究的就是火炸药，也称核能材料，它对我们国家，对国防，国家的安全是非常重要的。

王泽山的科研总是与国家的需要紧密结合在一起。上世纪80年代，他率先攻克了废弃火炸药再利用的关键技术，解决了我国每年上万吨报废、退役火炸药的处理难题，让原本具有很大安全和环境风险的“炸药包”变成了具有重要经济价值的宝贝。90年代，他又着手研究如何降低武器对环境温度敏感性这个世界军事难题。

2017年度国家最高科学技术奖获得者 中国工程院院士 王泽山：这个问题是比较困难在哪儿，一个物质受温度影响，温度高它的速度、反应速度快，这是自然的规律，是一个很难做到的。但是要真做成这个，确实又把武器的性能提高比较显著，所以世界军事界领域都关注这个事。

王泽山并没有跟着国外的研究思路，而是独辟蹊径的去思考如何更加巧妙的解决这个世界难题。

2017年度国家最高科学技术奖获得者 中国工程院院士 王泽山：要解决他们没有（解决）的问题，你必须要超过他们，要立足这个，你要有独特的思维、路线、方案来解决，这个我就说，要有创新的思想。

经过一系列材料、结构和工艺的创新，王泽山成功利用燃料的补偿效应，发明了一种低温感含能材料，让各种火炸药在不同温度条件下都能以同一速率燃烧。

2017年度国家最高科学技术奖获得者 中国工程院院士 王泽山：你不是温度这样升高吗？我建一个随着温度升高，自然往下降，这个补偿系统，两个一综合，它的温度变化它不变了，当然这个效果很好。直到现在，这项很核心的关键技术，在各方面优于国外的水平。

用这种敢于创新的精神，王泽山在火炸药领域啃下了一个个硬骨头。先后用20多年的时间，研发了等模块装药技术，大大提高了中国武器装备的性能，攻克了很多至今欧美国家都没有攻克的难关。1935年，王泽山出生在吉林省吉林市，当时东北正处在日本侵略者的统治之下，这段屈辱的经历，给年幼的王泽山深深埋下了落后就要挨打的印记。高中毕业后，王泽山就怀着“强我国防”的理想，报考了哈尔滨军事工程学院。

2017年度国家最高科学技术奖获得者 中国工程院院士 王泽山：（儿时）我的父亲告诉我，你不是满洲人，你是中国人，谁都不敢说的。非常感觉到，必须有自己的国家，必须有自己的国防。别看那个时候，我不是很大，但是这种思想是非常强烈的。

爆炸试验现场往往在条件十分艰苦的地方。为了测试火药性能，冬天要去挑战严寒，夏天又要去挑战高温。82岁的王泽山被学生们戏称为80后，他甚至比年轻的学生还能扛。

南京理工大学博士 王泽山学生 刘志涛：那边的环境大概是零下十几度，像我们年轻人过去，贴上暖宝宝，披上军大衣，冻得感觉腿脚都麻了，但是王老师跟我们身上一样的环境，一样坚持在一线。

王泽山把时间都给了火炸药研究，常年奔波，他最大的遗憾，就是没能有机会见到自己的父母最后一面。

2017年度国家最高科学技术奖获得者 中国工程院院士 王泽山：哎呀，在那个条件下，你怎么就没有好好去照顾好自己的父亲母亲 多为他们做一点事情呢？

王泽山一辈子扎根火炸药研究，用原创的方法破解了一个又一个难题。他说，作为一个科研工作者，自己有幸赶上了最好的时代。

2017年度国家最高科学技术奖获得者 中国工程院院士 王泽山：尤其我们搞这个的必须是创新，你得要走在别人前面，要为我们中国要做贡献，这个当时的初心，就是这样的。