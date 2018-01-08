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祖国恩泽重于山—记王泽山院士获国家最高科学技术奖

祖国恩泽重于山—记王泽山院士获国家最高科学技术奖
2018年01月08日 10:52 中国新闻网
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　　82岁的中国工程院院士、南京理工大学教授王泽山步履矫健、精神矍铄，1月8日在北京人民大会堂举起2017年度国家最高科学技术奖证书。

　　资料图为2017年3月3日，王泽山院士在实验室指导学生。 朱志飞 摄

　　王泽山院士是中国火炸药学科带头人，是发射装药理论体系的奠基人，被称作“火药王”。他更是国家科学技术奖励大会的“三冠王”，曾获1993年度国家科技进步奖一等奖，又先后于1996年、2016年在国家技术发明奖一等奖上“梅开二度”。

　　日前，中新网记者第二次面对面采访王泽山院士。近三个小时里，他思维敏捷、谈吐风雅，说的最多的还是“国家”。

　　幼年时镌刻在他记忆里的是“不做亡国奴”。那时，王泽山的家乡被日本扶植的“伪满洲国”占据，父亲冒着生命危险偷偷教育他：“你是中国人，你的国家是中国。”

　　青年时他认定“强国先强军”。1954年，王泽山报考中国人民解放军军事工程学院，他是班上唯一自愿学习火炸药的学生。在他看来，火炸药虽不比空军、海军等专业那般时髦，但“这是国防实力的重要体现，离开它，甚至常规武器都难以发挥作用”。

　　彼时国内火炸药的生产和研究都十分落后，主要依靠苏联援建。但王泽山知道，跟在别人后面仿制就不可能有创新，“我们要做的工作是走在国际前列，必须走在前面”。

　　这个带着热血的选择，拉开王泽山与火炸药相伴一“甲子”的序幕。20世纪60年代初，他将计算机技术、诺模图设计原理引入中国火药学体系，随后又提出“火炮内弹道压力平台”的概念和“弹道性能与装药潜能”的理论。

　　资料图为2017年3月10日王泽山院士（右）在辽阳试验场。朱志飞摄

　　人到中年，他坚定信念：“祖国有难题，我不能袖手旁观”。摆在他面前的是世界性难题，比如废弃火炸药再利用，他用5年时间将其攻克，把国家每年上万吨退役或废弃的火炸药转化为爆破、驱动药剂、化工原料等“宝贝”。

　　再如低温度感度技术，具体来说是控制火药燃烧方式以解决火炸药温度变化产生的影响。王泽山及团队经过十余年不断尝试，构建了火药燃速与燃面的等效关系，更发现了能够弥补温度影响的新材料。采用这种低温感发射装药，发射威力至少提高15%。

　　功成名就，他不忘初心：“要为中华民族伟大复兴而不懈努力”。2017年1月9日王泽山荣获2016年度国家技术发明奖一等奖，他所发明的“远程、低过载发射装药”使中国身管武器的射程、最大发射过载、炮口动能等核心指标位居世界前列，应用他的技术，火炮射程足足提高20%。

　　需指出的是，王泽山带领团队历时20年研发出具有普遍适用性的全等式模块装药技术，而他开始这项研究时已经61岁——一个在多数人看来应该颐养天年的年纪。

　　外界这才发现，已值耄耋之年且享誉无数的王院士仍然奋战在科研一线，一年中有一半时间守在条件艰苦的试验场。曾师从王泽山的中国科学技术大学教授孙金华说，从40摄氏度高温的铁矿到零下30摄氏度的靶场，老师从不肯在实验室里休息，“从他身上，我们真正理解了什么是以身作则”。

　　“摆在他面前的永远是更高的挑战、更新的目标。”曾与王泽山共事多年的南京理工大学原校长徐复铭，深知好友心事。果然，谈起问鼎国家最高科学技术奖的感受，“这是一项非常崇高的荣誉，我感到幸福而满足。”王院士话锋一转：“接下来我还要不断完善、追求完美。”

　　中新网记者追问关于“完美”的内容，王院士先说到课题组工作，他已瞄准新的研究方向。但他强调，自己在团队里“只做助力，不做主力，不能影响年轻人的发展”。

　　王泽山先后培养了90余名博士研究生，其中不少人已成为中国火炸药学科、技术研究或生产管理等领域的专家。“老师经常告诫我们，一辈子不要贪多，能够做好一件事就行了。”孙金华说。

　　当然，王院士的这份执着并不等同于迂腐，相反他很新潮。从古稀之年学开车、用微信，到最近用手机软件订车票，就连幻灯片都做得比年轻人精美。“我去做这些事主要是为了工作便捷。”王泽山解释说。

　　资料图为王泽山院士在指导学生。朱志飞摄

　　采访过程中，王院士不惯于谈论私事，仅仅偶尔流露出情感。对父母，他心存遗憾。他对中新网记者说，年轻时无暇照顾双亲，“他们舍不得我，但明白我是在为国家做事情，只要我说要走，他们绝不多留”。

　　对妻儿，王泽山也有一份亏欠。难得的假期，他最多是带妻子到外面住，“她可以出去玩，我在旅店里做事”。徐复铭在一旁补充，老友从不会用权力关照子女前途。

　　“这些说多了像是吹嘘自己，我也就是通过火炸药研究服务国家。”王泽山说起量子通信、“中国天眼”、超级计算机等一批“国之重器”，忍不住竖起大拇指：“国家进入新时代，科技创新必将前途无限。”

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