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王泽山：执着科研60余年 不搞科研就会“犯瘾”

王泽山：执着科研60余年 不搞科研就会“犯瘾”
2018年01月08日 10:42 新华网
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　国家科学技术奖励大会8日在京举行。党和国家领导人习近平、李克强、张高丽、王沪宁出席大会。在热烈的掌声中，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向获得2017年度国家最高科学技术奖的南京理工大学王泽山院士和中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所侯云德院士颁发奖励证书。

　　王泽山

　　侯云德

　　致敬！执着科研60余年，他不搞科研就会“犯瘾”

　　80多岁的他一年一半时间在出差，和老伴度假他“约法两章”：“你正常出去玩，我正常在房间工作”……他就是8日获得国家最高科学技术奖的南京理工大学教授、中国工程院院士王泽山。60多年专注火炸药研究，他做出超越国外水平的原创成果，让中国古代“四大发明”之一的火药在现代重焕荣光。

　　与病毒“斗”了一辈子，他年近九十还在上班

　　SARS、甲流、埃博拉……百姓对病毒“谈虎色变”。“猛虎”侵入人体细胞后，大肆破坏人体“化学工厂”，致人生病，甚至夺取生命。中国工程院院士、中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所研究员侯云德与病毒“斗”了一辈子，年近九十还在上班。今天，他站上了中国科学技术最高领奖台。

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