原标题：马来西亚宣布重启MH370搜寻：找不到残骸就不付钱

中国日报网1月7日电 据美国福克斯新闻网报道，当地时间1月6日，马来西亚政府宣布已批准美国海底探测公司“海洋无限”（ Ocean Infinity ）重启对马航MH370航班客机的搜寻工作。

马来西亚交通部长廖中莱表示，马方政府同意“海洋无限”公司重启搜索建立在“找不到残骸就不付钱”的基础之上，也就是说“海洋无限”公司只有找到飞机残骸才能获得报酬。

“这意味着他们愿意搜索专家指出的澳大利亚海域附近一片面积约2.5万平方公里的区域。”廖中莱称，在搜寻马航MH370航班客机一事上，马方政府的立场并未发生动摇，他们只是不想唤起受害者家属过分乐观的情绪。

根据“海洋无限”公司发布的声明，该公司的搜寻船“海底建造者”（Seabed Constructor）1月2日已经离开南非德班港，将趁着有利天气条件“驶进可能的搜索区域附近”。“海底建造者”搭载有数个无人驾驶潜艇，可潜入海底进行自主搜索。

2014年3月8日，从马来西亚吉隆坡飞往中国北京的马航370航班客机失联，机上载有239人。2015年1月29日，马来西亚民航局宣布该航班客机失事，并推定机上所有人员遇难。

去年1月17日，澳大利亚搜寻MH370航班客机联合协调中心发布声明，宣布于当日正式暂停客机水下搜索行动。澳大利亚基础设施和交通部长达伦·切斯特表示，对南印度洋12万平方公里海域的水下搜索已经结束，如果发现新的可靠证据，不排除未来重启水下搜索行动的可能。

同年4月21日，澳大利亚运输安全局发布声明说，澳大利亚联邦科学与工业研究组织对飞机残骸漂流模型进行研究后认为，MH370航班客机坠海地点最有可能在原搜索区域以北海域。

译者：谌融