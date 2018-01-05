诺奖得主屠呦呦今天再刷屏 这两年她在忙什么

原标题：诺奖得主屠呦呦今天再刷屏，这两年她都在忙什么……

今天（1月5日），诺贝尔生理学或医学奖、国家最高科学技术奖获得者屠呦呦通过新华网说出了自己的三个新年期望。获诺贝尔奖两年多之后，这位低调的科学家再次进入人们的视野。

2015年10月5日，瑞典卡罗琳医学院在斯德哥尔摩宣布，屠呦呦获得诺贝尔生理医学奖。大白新闻回顾了两年来屠呦呦的生活轨迹，研究青蒿素的药用、对现代科学技术的探索、建立中医药国家实验室。。。。。。除了日复一日的研究，拿到国际大奖之后的屠呦呦近两年来在忙些啥？

屠呦呦的三个新年期望

2018年初，屠呦呦和《新华每日电讯》记者谈起了她的新年期望，一共有三个：发现青蒿素更多“秘密”“把论文变成药”；建立中医药国家实验室广纳海内外人才；用现代科技研发中医药创新传承发展途径。

2015年，屠呦呦成为迄今为止第一位获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家，尽管如此，她仍表示：“得奖、出名都是过去的事，我们要好好‘干活’”。

据媒体报道，在相继获得诺贝尔生理学或医学奖、国家最高科学技术奖之后，这位科学家或将再放大招，进一步推动青蒿素实现更多的药用价值。自1969年正式接触抗疟药，近50年来，屠呦呦一直致力于青蒿素的研究。“青蒿素抗疟的疗效比较客观，但是青蒿素是怎样实现抗疟、在人体中发挥药用作用的机理是什么，以前我们做得不够，现在要深入研究。”屠呦呦告诉记者，在今后一段时期内，这是她和科研团队的攻关重点。

此外，屠呦呦非常珍惜中国中医科学院青蒿素研究中心这个研究平台，并希望它能“升级”成为中医药研究领域的国家级实验室，并吸引更多海内外高水平的科研人才。

向母校捐助教育基金

如今，这位低调的科学家再次进入人们的视野。大白新闻回顾了两年来屠呦呦的生活轨迹，研究青蒿素的药用、对现代科学技术的探索、建立中医药国家实验室。。。。。。除了日复一日的研究，拿到国际大奖之后的屠呦呦近两年来在忙些啥？

2016年1月份，据媒体报道，中国中医科学院中药研究所提出双氢青蒿素片增加适应症的新药申请并顺利通过市食药监局的初审。双氢青蒿素片是屠呦呦教授多年的研究成果，作为一种新型抗疟药广被重视，对红斑狼疮的治疗有明显效果。9月21日，昆药集团牵手屠呦呦，签约双氢青蒿素片治疗红斑狼疮项目。

2016年12月30日，是屠呦呦的生日，值此之际，她向北京大学教育基金会捐资100万元人民币，设立“北京大学屠呦呦医药人才奖励基金”。此次捐资设立奖励基金，旨在支持母校教育事业发展，培养优秀医药卫生人才。屠呦呦表示，自己有今天的成绩，要感谢母校的培养，自己还有很多研究没有完成，希望北大、北医的年轻人能够接过接力棒。

近日，广东省举办了粤港澳大湾区卫生与健康合作大会，首届大会将于1月8日~10日在惠州举行。将特聘钟南山、屠呦呦、高福等院士、国医大师等国家及粤港澳各级专家组成粤港澳大湾区卫生与健康合作专家顾问团，为粤港澳大湾区卫生与健康事业发展建言献策。

专注做研究，多次拒绝记者采访

按理说，满载荣誉之后可能会经常曝光在聚光灯下，接受采访，参加活动。。。。。。但是大白新闻发现，近两年来，屠呦呦几乎很少通过媒体发声，仅有的言论的也都是与自己研究领域相关的话题。

据了解，在获得诺贝尔奖之后，有媒体上门采访她，连邻居都出来“挡驾”：“老太太谁也不见。这么多天，我给她拦了多少拨人啊，你们也真的甭费劲了。”而后，屠呦呦获得国家最高科学技术奖，并多次婉拒了记者采访。

“屠老师由于年事已高，身体也不太好。。。。。。患了一些小病，一些活动并没能够参加，外边的活动很少参加，基本上只关注在业务的发展。在团队中发挥中心主任的作用，一些大的方向、研究中的大事要经过她亲自认定。”屠呦呦共事几十年的同事、中药研究所研究员廖福龙表示。