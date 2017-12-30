濒死“冒泡红巨星”或揭太阳终极命运 令人不寒而栗

新浪科技讯 北京时间12月30日消息，据国外媒体报道，最新一项太空观测令人不寒而栗！目前，天文学家探测到一颗红巨星，这颗垂死恒星非常类似太阳。它距离地球530光年，位于天鹤星座，这颗红巨星或将揭晓未来太阳的终极命运。

天文学家使用欧洲航天局甚大望远镜（VLT）首次直接观测到太阳系之外一颗恒星的颗粒化表面结构，这颗衰老的红巨星被命名为“pi1 Gruis”，它的直径是太阳的350倍，表面覆盖着“对流涡胞（convective cells）”。

pi1 Gruis距离地球530光年，位于天鹤星座，它是一颗寒冷红巨星，体积是太阳的350倍，亮度是太阳的数千倍。大约50亿年之后太阳将逐渐膨胀，形成类似pi1 Gruis的一颗红巨星

每个涡胞的直径是该恒星直径的四分之一，大约1.2亿公里。相比之下，太阳光球层包含大约200万个对流涡胞，直径仅有1500公里。这项最新研究报告发表在近期出版的《自然》杂志上。

pi1 Gruis恒星距离地球530光年，是一颗寒冷的红巨星，它与太阳质量相近，但是体积却是太阳的350倍，亮度是太阳的数千倍。我们的太阳将逐渐膨胀，大约再过50亿年将演变成类似pi1 Gruis的红巨星。

欧洲航天局天文学家克劳迪娅·帕拉迪尼（Claudia Paladini）带领研究小组使用甚大望远镜的PIONIER仪器更加详细地观测pi1 Gruis恒星，结果显示该恒星光球层被灰尘遮蔽，对观测效果影响较大。

未来50亿年之后，地球上的生命将被超级炽热的太阳完全摧毁。20亿年之后，太阳在死亡之前将演变成为一颗白矮星，太阳体积将增长100多倍，完全吞噬水星和金星。图中是艺术家描绘的融化地球

当pi1 Gruis恒星耗尽氢燃料，燃烧较长时间，这颗远古恒星将终结核聚变进程的第一阶段。伴随着其能量耗尽，这颗恒星逐渐缩小，导致其温度升高至1亿多摄氏度。

这些极端温度条件促进了pi1 Gruis恒星下一阶段的演变，它开始氦聚变成为碳和氧等较重原子。之后超级炽热内核剥离恒星外层部分，导致其不断膨胀，体积达到最初的数百倍。

目前该恒星是一颗变量红巨星，在此之前变量红巨星表面的详细结构未被详细描述过。当质量是太阳8倍以上的恒星以超新星爆炸方式终结生命时，很少有超大质量恒星像pi1 Gruis恒星一样逐渐剥离最外层，形成美丽的行星状星云。（叶倾城）