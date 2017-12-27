盘点2017年全球最热门10篇论文：中国专家文章入选

来源：知社学术圈

在学术论文的世界中，什么对作者最重要？引用。不过近年来，除了引用数据，人们还看到了一种新的论文评价指标——Altmetric。该指标也许并不能完全代表论文的学术成就，但基本可以反映出大众对于一篇文章的线上关注程度。

过去的一年中，有哪些文章引起了轰动呢？让我们盘点一下2016年11月15日至今的10大热门文章。

10、孕育小羊羔的外部子宫

该论文发表在《Nature Communications》，讲的是把小羊宝宝放在塑料袋里生长的故事。这个袋子实际上是一种人造子宫，能够帮助发育晚期的小羊羔生长到分娩期。这段时间可持续几周，小羊一直存活。此项技术的发展有望在未来为早产的婴儿提供巨大帮助，非常值得关注。

9、高效埃博拉病毒疫苗

这篇文章于一年前发表在《The Lancet》上，介绍了某大型国际团队在埃博拉病毒疫苗研究上取得的巨大成功。研究人员已经找到了100%有效的抗埃博拉疫苗。

首席研究员Marie-Paule Kieny表示：“当下一次病毒爆发来临时，我们将不会毫无准备。”

8、首次在琥珀中发现恐龙化石

这篇文章发表自《Current Biology》，论文第一作者和共同通讯作者正是我国的青年科学网红——来自中国地质大学（北京）的邢立达博士。这是科学家首次将琥珀中发现的羽毛和恐龙联系到一起。邢立达博士也因为这项工作入选2017中国新锐科技人物。

7、全球人口体重变化趋势

该项研究发表于《The Lancet》。文章指出，在过去40年中（1975-2016），全球儿童和成人的肥胖问题已经加重了10倍。去年，曾有文章提出过相近结论，即目前世界上肥胖人士多于苗条人士。

6、在27年中，保护区飞行昆虫生物量下降超过75%

该论文发表在《PLOS One》。换句话说，飞行昆虫正在大批死亡，比我们先前想象的还要迅猛，这引起了广泛的担忧。作者统计了德国自然保护区27年中的昆虫数据，发现了季节性的生物量（biomass）下降，平均高达75%。在环境保护区域出现这样的情况，着实为人们敲响了警钟。

5、从6岁起，孩子们就有了关于智力水平的性别定型

研究发表于《Science》。调查表明，女孩从6岁开始就会将“非常非常聪明”更多地与男性联系在一起，这对于她们未来人生中的教育选择都会产生影响。

论文作者Andrei Cimpian表示：“这种观念形成于儿童时期，可以说是社会中很多位高权重的工作把女性拒之门外的开端。”

4、修复人类胚胎中的致病基因突变

该论文发表在《Nature》。尽管研究团队表示研究非常基础，但这项CRISPR技术的突破还是让人们瞥见了颇具争议的医学新时代。这是在美国境内进行的第一次人类胚胎基因编辑工作。研究人员通过“基因剪刀”对先天性心脏病相关的MYBPC3基因进行了修复。

研究再次引发了讨论：我们该如何规范此类技术，毕竟基因编辑“产品”具有遗传给后代的潜在可能。

3、医院死亡率与再住院率调查：女医生更有助于康复

这篇论文发表于《JAMA Internal Medicine》。研究发现了令人意想不到的现象：老年患者中，接受女性医生照顾的病患死亡率低于接受男性医生照顾的患者。另外，这些人再住院的比例也更低。不过，人们尚无法解释为何会出现这样的差别。

作为主要作者的Yusuke Tsugawa表示：“这些发现表明男女医生工作模式中的潜在差别可能对临床效果有着重要影响。”

2、PhD研究生中的工作机构和精神健康问题

这篇研究发表在《Research Policy》，并引起了强烈关注。那些为取得最高学术性学位而奋斗的人们正在经历着严重的心理压力。以比利时的博士生样本来看，32%都处于精神疾病的边缘，尤其是抑郁症。

研究发现，PhD学生中精神疾病的发病率较其他高等教育群体和雇员更高。

1、脂肪和碳水化合物摄入与心血管疾病及死亡率前瞻性研究

这篇论文发表在《The Lancet》。研究对比了来自18个国家13.5万人的饮食情况。结果发现，低脂肪饮食可能具有更高的心肌梗塞和心脏病可能性。同时，低碳饮食显然更为健康。

这再一次支持了那种观点，即膳食脂肪并非我们的敌人，过量的糖才有害健康。研究人员表示：“通过这些发现，我们应该重新考虑建立全球性的膳食指南。”