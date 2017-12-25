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美军多家重要太空合约商品管不达标 包括SpaceX

美军多家重要太空合约商品管不达标 包括SpaceX
2017年12月25日 10:56 中国新闻网
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　　中新网12月25日电 据外媒报道，美国国防部的督察长室列举出数个美军重要的太空发射计划合约商，有一系列品管缺失，恐导致成本增加或延迟发射。被点名者包括马斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司。此外，在Aerojet Rocketdyne佛罗里达的发动机测试场，发现散落的坚果、螺丝及动物粪便。

　　12月18日消息，美国太空探索技术公司（Space X）12月15日于佛罗里达州卡拉维拉尔角（Cape Canaveral）空军基地发射一枚火箭。这是该公司首次使用回收的火箭和飞船为美国宇航局（NASA）向国际空间站（ISS）输送补给物资。

资料图：美国太空探索技术公司(Space X)12月15日于佛罗里达州卡拉维拉尔角(Cape Canaveral)空军基地发射一枚火箭。这是该公司首次使用回收的火箭和飞船为美国宇航局(NASA)向国际空间站(ISS)输送补给物资。　　资料图：美国太空探索技术公司(Space X)12月15日于佛罗里达州卡拉维拉尔角(Cape Canaveral)空军基地发射一枚火箭。这是该公司首次使用回收的火箭和飞船为美国宇航局(NASA)向国际空间站(ISS)输送补给物资。

　　据22日公布的一份审计报告，包括太空探索科技公司（SpaceX）、火箭和飞弹推进系统制造商Aerojet Rocketdyne，以及波音与洛克希德马丁合资的联合发射同盟（United Launch Alliance LLC），共被列出181项“不符”航天工业标准的品管缺失，当中68项属重大缺失。

　　制作这项审计报告的是负责政策与监督的副督察长斯通（Randolph Stone），他在报告中说：“我们发现，ULA、SpaceX和Aerojet Rocketdyne未表现出足够的品保管理，这恐造成计划成本增加、延误发射时程，并增加任务失败风险。”

　　不过审计报告并未举出军用卫星发射因而受损的具体例子。

资料图：美军洲际导弹拦截测试。资料图：美军洲际导弹拦截测试。

　　导弹防御局的海军中将吉姆·叙林说：“拦截一个复杂的、有威胁代表性的ICBM目标是一项惊人成就。”他表示，这次成功代表着五角大楼导弹防御系统的“关键里程碑”。

　　五角大楼这份最新审计报告列举出的问题之一，是在场站内发现许多不该出现的异物，包括在Aerojet Rocketdyne佛罗里达的发动机测试场，发现散落的坚果、螺丝及动物粪便。

　　ULA被发现21项重大缺失及43项轻微缺失；SpaceX被发现33项重大缺失及42项轻微缺失；Aerojet Rocketdyne则有14项重大缺失，以及28项轻微项目不符标准。

　　2013年发布的另一份斯通督导的类似审计报告，是关于F-35隐形战机，报告显示洛马（Lockheed Martin）公司在F-35项目的品管上也有类似问题。

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