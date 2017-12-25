经过深入调查 美国环保署发布公告重申草甘膦不致癌

12月18日，美国环保署发布公告重申，草甘膦不可能对人类致癌。这一结论美国环保署已持续了40年。

“该公告由11个文件，1000多页组成，是空前完备、非常全面的，有助于美国社会对草甘膦的科学认识，也有助于批准草甘膦继续使用10年。”24日，中科院遗传与发育研究所生物学研究中心高级工程师姜韬对科技日报记者说。

草甘膦不致癌有多项研究佐证

“草甘膦是全球农业生产中使用最为普遍的一种广谱灭生性除草剂。但是由于抗草甘膦转基因作物的推广，带来了草甘膦的广泛应用，让国内外对草甘膦更加关注和担忧。”中国农业科学院生物技术研究所研究员林敏对科技日报记者说。

此次美国环保署的人类健康评估从饮食、居民/非职业、累积和职业暴露等几个方面进行，此外，还对草甘膦癌症数据库进行了深入调查，包括来自流行病学、动物致癌性和遗传毒性研究的数据。

根据这些评估、调查和数据，美国环保署发布公告称，按照农药标签要求使用草甘膦，对人类健康不会产生风险。

“世界各地的监管部门和独立的科研机构均就草甘膦的安全性进行过评估，得出和此次报告一致的科学评估意见。”林敏说。

曾深陷致癌风波

尽管多个权威机构均称草甘膦对人类健康无致癌影响，但有一个机构——国际癌症研究机构，就将草甘膦归类为“较可能”对人类致癌的物质。

“国际癌症研究机构的报告不同于科学研究论文，是由其项目组织者选定的专家们对已经发表的论文和研究报告进行二次分析，而且也没有对外公开全部评估方法和数据分析过程，不接受同行评议，这也是其评估结论招致质疑和被呼吁应进行改革的一个主要原因。”姜韬说。

“国际癌症研究机构2015年对草甘膦的评级分类，其评级过程没有包括所有文献，没有给出草甘膦致癌风险与暴露剂量的定量关系，与全球监管机构对草甘膦是安全的评估结论相悖。”林敏说。

就在今年10月，国际癌症研究机构被发现篡改、删除、修改了科学报告。

11月27日，欧盟负责农药安全审批的委员会，批准将12月15日到期的草甘膦使用期限延长5年。

“此次美国环保署的公告属于美国政府的政务公开，在这一点上，美国与欧盟不同，美国环保署并没有把草甘膦继续使用问题作为立法问题来进行提交，而是作为执法层面的行为，先进行公示然后再执行继续使用。”姜韬说。

姜韬进一步解释，在欧盟，反草甘膦运动尽管没有实现对草甘膦的否定，但已经成功地把草甘膦的使用问题，由职能部门的回应决定上升到只有立法层面才能决定；在美国，草甘膦能否继续使用还未上升到立法层面，面对社会舆论，此次环保署的报告就是回应。

“明年，美国环保署就要决定是否给草甘膦发放新的10年安全证书。”姜韬透露。