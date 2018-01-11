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易到宣布调整为三大车型 在全国接入出租车

易到宣布调整为三大车型 在全国接入出租车
2018年01月11日 14:27 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月11日午间消息，易到近日宣布对平台车型作出运营调整，调整平台车型为易达+、舒适+、商务+等三大车型。同时易到已在全国范围内陆续接入出租车业务。

　　据易到相关负责人介绍，易到此次将原四大车型调整为三大车型，其中原易达车型与新接入的出租车业务合并入易达+，原豪华车型同舒适车型合并入舒适+，商务+在原商务车型基础上进行了优化。该负责人表示，调整后，三大车型的需求定位更清晰，体验也更简化，更符合时下网约车用户的用车需求。

　　新三大车型继续实行“双选机制”。此外，易到此次还对三大车型添加了议价功能，乘客和司机在下单和接单时，均可根据需求对订单费用进行加价或减价。

　　在运力恢复上，易到还宣布将在全国范围内陆续接入出租车，将有更多运力参与进来，为平台用户提供更多元的服务方式。

　　在司机端，此前易到宣布在北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门等7个城市下调易达车型车主端佣金，佣金比例调整为5%。易到此次还称，近期将对整体费率作出调整。

　　日前，韬蕴资本CEO温晓东在接受新浪科技采访时表示，2018年易到将达成“三个一”目标，分别是一百万日均单量，一十万辆汽车销量，一万日均境外用车订单。在网约车行业，易到要回归应有的市场地位。值得注意的是，易到创始人周航曾于2016年6月宣布，易到占有纯专车市场30%份额，GMV超过Uber位列行业第二。（张俊）

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