市值将达1万亿美元 苹果股票在WWDC期间创下历史新高

WWDC开发者大会

新浪科技讯 北京时间6月5日凌晨消息，苹果股价于美国时间周一收于191.83美元，高于美国时间5月10日的190.04美元，创历史新高。在WWDC开发者大会期间，股价一度高达193.42美元，值得注意的是，苹果公司股票价格在2018年初为172.26美元。

苹果股价持续数周的上涨态势可追溯到该公司最近的收益情况。虽然之前苹果被爆出iPhone销售表现低迷，但仍旧不影响其股票上涨的态势。

苹果公司于北京时间今天凌晨举行了WWDC开发者大会。投资者似乎对其在WWDC开发者大会的主题并不满意，因为苹果公司在这次主要发布了iPhone，iPad，Mac和Apple Watch的软件更新，不包括任何硬件产品，苹果的股票也因此被抛售，但其股价仍然高于190.04美元。

本次WWDC开发者大会主要发布了包括iOS 12，Mac OS10.14 Mojave和watchOS在内的操作系统更新，但目前所发布的操作系统都是针对开发者的测试版。

截止发稿时间，苹果总市值为9428.71亿美元。苹果股价有望在不久的将来达到一个新的高度：每股200美元，从而达到1万亿美元的市值。（晨光）