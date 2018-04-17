苹果在HomePod上崴了脚 降价就能救回来吗？

苹果的人工智能落地产品HomePod最近曝出销售情况欠佳的新闻，据报道，HomePod出现大规模库存积压情况，部分地区苹果店日销量不足10台。一向狂吹苹果的分析师郭明錤也对HomePod不再看好，并预计HomePod今年全年的出货量大概只有200到250万台。

现在有消息称，苹果认为HomePod销量惨淡的原因在于定价太高，但想要HomePod降价却比较困难，因此苹果打算开发一个廉价版来挽回市场。

HomePod

之前有消息指出，售价349美元的HomePod成本价为216美元，利润率仅有38%，这对于苹果来说已经是很低的了。对比iPhone X的情况，售价999美元的iPhone X成本价为357美元，利润率高达64%！

这样一比起来，HomePod确实对于苹果来说，布局的意义远大于实际营收的目的。38%的利润率对于苹果来说已经很低了，如果继续往下压价，可能会引起董事会的不满。因此苹果只能另外设计一款廉价版来补充市场。

但现实问题是，即使HomePod对苹果来说已经价格很低了，市场上的主流产品价格比它还要低得多。比如亚马逊的Echo二代售价仅为99美元和149美元，最贵的也不超过200美元，HomePod的349美元售价确实很难有竞争力。

这里有朋友可能会说了，苹果的产品一向都卖得很贵，比如iPhone，但照样是消费者趋之若骛啊。可问题是，HomePod的产品品质并不够好，这是苹果将要面对的最大的问题。

作为苹果第一款进入家庭空间的人工智能产品，HomePod的卖点无疑是其智能语音工具，但遗憾的是，在几乎所有的对比评测中，HomePod的Siri语音助手都是“最蠢”的，甚至在某些方面远远落后于亚马逊、谷歌等同类产品。

在Loup Ventures的测试中，测试人员共询问了782个问题，HomePod理解了其中的99.4%，但只答对了52.3%，在整个测试中排名倒数第一。而在reddit社区中，论坛用户们也反映HomePod的音响效果令人满意，但智能语音部分完全就是“智障”。

我记得我们曾经说过，智能音箱的布局不是基于单个产品，其真正的竞争力在于背后的智能家居生态系统，就这一点来说，HomePod的扩展性被严格地限制住了。HomePod现在能够联动的家居产品远远低于其他以Android为基础的同类产品，这再一次打击了消费者的积极性。

要说HomePod真的有什么优点，那就是音响效果真的比别人好很多。这也难怪，毕竟HomePod在麦克风、高音扬声器、低音扬声器等方面的造价高达58美元，而用于AI部分的造价只有25美元，这完全是发错了力。

这个动画效果花掉了60美元成本

一个又“蠢”又贵，扩展性还弱的产品，市场反响平平也就不奇怪了。但真正警示在于，苹果在人工智能领域的差距已经与业界拉开较大的距离了。

我们在之前的文章里介绍过，苹果的AI领域基础很薄，几乎没有什么底蕴，现在更多是靠花钱收购的方式来扩张技术力量。

从苹果收购的公司来看，设计领域五花八门，从语音识别到神经网络再到计算机视觉都有。但如何整合这些科研力量，找到一个发力点，苹果现在还没有谱，至少从表现上来看是如此。

未来的竞争领域就在人工智能上，苹果明白这个道理，所以即使HomePod的利润率这么低依然要推向市场，只是苹果的这份答卷暴露出了太多的问题。

前段时间苹果高调宣布谷歌前搜索兼AI高级副总裁John Giannandrea加入苹果，以“机器学习及人工智能战略”总负责人的身份进入公司核心管理层，显示出了苹果的决心，也庆幸苹果终于找到了一个能从更高视角统领人工智能业务的人。

至于廉价版HomePod，苹果可以考虑把那么华丽的音响功能缩缩水，成本就能大幅下降，毕竟人们买智能音箱回来的第一需求不在这个上。