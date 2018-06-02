苹果ARKit下周升级：将支持两部手机一起玩

新浪数码讯 6月2日上午消息，来自路透社消息称，苹果公司将在下周举办的WWDC全球开发者大会上，升级自己ARKit增强现实开发套件，支持两部设备分享同样的虚拟物品，让AR体验更有趣。

去年WWDC现场的ARkit演示

AR增强现实是苹果公司极其重视的新技术之一，苹果CEO库克曾在公开场合多次谈论AR技术；ARKit则是苹果在去年WWDC推出的AR开发平台。简单来讲，以前开发者开发一款A应用的时候，需要从头做起，有了ARKit，苹果会搭建好底层部分，开发者只需要在已经建好的舞台上演戏就可以。

宜家的AR应用“互动产品目录”

至于ARKit 2.0，将会让两部设备用户分享同样的AR产品，比如两人通过各自的设备在同一空间中看到相同的虚拟对象，可以想象，这种技术将会非常有意思：两人在手机游戏中同时跟一只恐龙作战，会比一个人自己打有意思的多。

现有AR游戏体验只能一个手机看到自己的内容

从技术上讲，苹果这种方法与谷歌不同，谷歌需要扫描玩家的环境，将其发送到云中并存储在云中。而苹果公司为了避免隐私问题，将图像上传到苹果服务器上，在iPhone之间进行本地处理。

如果ARKit能尽快实用化，将对App及游戏行业有非常好的促进作用。

苹果公司将在下周一（北京时间6月5日凌晨1点）举行WWDC全球开发者大会，届时新浪科技将进行全程中文同传，及中文实时字幕直播，我们还会邀请神秘嘉宾进行预热解读。敬请关注@苹果汇 @新浪科技 的微博账号及主页。（晓光）