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欧盟隐私法案还有续集 大数据、云计算将被泼冷水？

欧盟隐私法案还有续集 大数据、云计算将被泼冷水？
2018年06月01日 23:11 国际金融报
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　　欧盟“世界最严”隐私法案还有续集！风头正劲的大数据、云计算将被泼冷水？

　　没有“最严”，只有“更严”。

　　据美国《纽约时报》报道，在被称为“世界最严”隐私法案的《通用数据保护条例》（GDPR）生效后，欧盟还将出台一项更为严格的隐私法案——《电子隐私条例》（ePrivacy Regulation，以下简称ePR）。两项法案将联手对互联网科技巨头公司划下红线，保护互联网用户的个人隐私数据。

　　那么，与GDPR 相比，ePR在隐私保护方面有什么独特的内容呢？

　　根据当前草案，ePR意在保护欧洲公民电子通讯信息的隐私。GDPR监管范围已经覆盖了语音电话等传统通讯渠道，而与之相比，ePR的监管范围将会覆盖到文本信息和视频聊天应用。ePR要求Skype、WhatsApp、iMessage以及附带聊天系统的线上游戏等必须获得用户明确许可，才能在其设备上安放追踪代码，或收集与其通讯内容有关的数据。

　　事实上，ePR早在2017年10月便获得欧盟议会批准，原计划与GDPR一同在5月生效，但由于欧盟理事会内部分歧，导致ePR进程推后。目前，ePR正在继续接受欧盟理事会的评估。

　　对于ePR，欧盟美国商会颇有微词，称其规定过于严格。欧洲信息和通讯行业组织Digital Europe认为，ePR将会严重扼杀数据驱动的在线服务发展，甚至阻碍创新技术的发展，从而严重破坏欧洲数字经济的发展。

　　由脸书谷歌英特尔和数十家应用开发商组成的“开发者联盟”也表示，ePR会导致欧洲企业每年损失5500亿欧元的营收。

　　科技行业的担忧也并非毫无来由，毕竟此前生效的GDPR已经给互联网科技公司带来了不小的冲击。

　　根据GDPR，全球的政府和企业只要涉及使用或处理欧盟公民的个人数据信息，就会受到GDPR的管辖，一旦违规，将遭到罚款。

　　5月25日，即GDPR生效当天，互联网科技巨头谷歌和脸书就首当其冲，被开出天价罚单。

　　脸书被罚款39亿欧元，谷歌被罚款37亿欧元。

　　规模较小的互联网科技公司，特别是社交、电商等涉及客户数据的平台，均在劫难逃。根据普华永道调查报告显示，有300家左右的互联网科技企业在GDPR生效前接受了调查。其中绝大多数被调查企业表示，要符合新条例的要求，企业需付出逾100万美元的成本来做出合规整改。有专家称，对于中小规模企业来说，这算是一笔巨额开支。

　　业内人士指出，欧盟推出严格的GDPR和ePR，原本旨在打击谷歌、脸书、亚马逊等美国科技巨头公司。但事实上，这些公司资金雄厚，可以毫无压力地通过求助法律和技术团队，来实现合规整改。反而是一些规模较小的欧洲本土互联网科技公司，可能会因无力支付合规整改所需费用，而逐步被市场淘汰。

　　不仅仅是个别企业，整个互联网科技行业都将受到影响。

　　英国媒体指出，GDPR和ePR的实施，将使大数据和云计算技术的发展受到威胁。因为这两个领域非常容易出现违规现象。目前，欧盟与美国、日本等国家在这两个领域的发展竞争激烈，新规很可能让欧盟在竞争中处于劣势。

　　5月30日，“互联网女王”玛丽·米克尔（Mary Meeker）在美国加利福尼亚州帕洛斯韦尔德举办的Code大会上发布了2018年的互联网趋势报告，其中指出，科技公司在美国企业中占比增加，截至2018年4月，已占据MSCI市值的25%；此外，互联网广告业务的增长也引人注目，2017年的增速已达到21%。

　　玛丽表示，由于精准投放互联网广告数据离不开对用户数据的收集，科技公司正面临着“隐私冲突”，在提供消费者更好的广告服务体验和侵犯消费者隐私之间进退两难。

　　见习记者 齐琦

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