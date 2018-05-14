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乐视网将“死”？无合适资产装入 或将失去乐融致新

乐视网将“死”？无合适资产装入 或将失去乐融致新
2018年05月14日 23:05 新京报
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　　来源：独角鲸科技

　　作者 | 江波  任娇

　　编辑 | 陈维城

　　如今的乐视网似乎走入死局。

　　最新发布的2017年报显示，去年亏损高达138亿元。而今年一季报显示，亏损仍在持续，亏损超3亿元。而会计师事务所均对两份财报出具了“无法表示意见的审计报告”。

　　上周，针对乐视网2017年巨亏138亿元的“非标”年报，深交所曾连发33问问询乐视网，涉及是否调节利润、大额关联交易是否为冲高业绩等问题。

　　今日，乐视网召开2017年业绩说明会，独角鲸科技（ID：dujiaojingkeji）也就此提问，但乐视网方面未进行回答。不过，官方首次承认现金流极度紧张，存在被暂停上市的风险。

　　亏损不断加大，却无资金进入，孙宏斌已经全身而退，谁还能救乐视网？

　　孙宏斌的“弃子”

　　一如高开低走的戏码，孙宏斌一定没想到乐视网今日的局面。

　　孙宏斌和贾跃亭的相识，只用了36天，“被精神感动”，36天订下150亿之约。

　　2016年12月10日，二人对投资乐视网进行首次会面，持续了7个小时。

　　在此之前，孙宏斌找到柳传志借团队对乐视进行深入调研，后者在2016年初曾对乐视做了尽调，并成为了乐视汽车的股东。

　　不久，融创中国一纸公告，孙宏斌以150.41亿元投资乐视网、乐视致新和乐视影业。

　　2017年1月15日，在乐视与融创联手召开的战略投资暨合作发布会中，孙宏斌夸赞贾跃亭“这样肯冒险的企业家值得信任和支持”。

　　“对这个公司，我看懂了一部分，最起码资金方面我看懂了”，在2017年1月的投资发布会上，孙宏斌称这并非战略性投资，并着力解决“非汽车”全业务的资金问题，“看不懂汽车，融创中国出资先不涉及乐视汽车”。

　　“生态是一回事，而钱又是另一回事”，只是，“看懂了资金”的孙宏斌没有想到，乐视的债务，远比他想象中重得多。

　　150亿带来的“蜜月期”并未持续太久，乐视资金危局真正开始。

　　2017年7月3日，在贾跃亭飞往美国的航班上，腾讯《棱镜》披露了招商银行申请司法冻结贾跃亭夫妇及“乐视系”三家公司总计12.37亿资产的消息，冻结期限3年。

　　这个消息成为压倒乐视的最后一根稻草。

　　7月5日，有媒体报道称，乐视大厦门口躺满了前来讨债的供应商，共有19家，最近两天才开始以这种方式讨债，乐视一共欠了这些供应商6000多万。

　　7月6日上午，处在风口浪尖的贾跃亭，通过微博以及微信公众号发表了公开信，表示尽责到底，走过难关。这是贾跃亭被爆出资金冻结的消息以来首次正面发声。

　　“我是一个率性的人，要心怀善意，一定要把乐视做成一个好公司”。2017年9月，孙宏斌在融创中期业绩发布会上数度哽咽，与年初不同的是，此时的孙宏斌认为，贾跃亭在处置不良资产和业务时的犹豫，已经成为乐视最大的绊脚石。

　　风波并未结束。在孙宏斌接管乐视三个月后，梁军、高飞和杨永强等多位高管辞职。

　　今年初，孙宏斌对乐视信心尽失，萌生退意。

　　2018年1月24日，孙宏斌出席乐视网投资者会议，首次在乐视问题上提到了“输”字，“人有时候要敢教日月换新天，有时候也要愿赌服输”，自己对乐视网关联交易知情，但错判之处在于，关联方欠上市公司的债务无法得到有效偿还。

　　今年3月14日，在乐视网董事长的位置上待了237天后，孙宏斌选择离开。

　　两周后的3月29日，孙宏斌在香港业绩发布会上表示，投资乐视网计提亏损达165亿。即便如此，融创中国董事局主席孙宏斌表示，不后悔投资乐视。

　　用36天投资乐视，用一年多的时间从信誓旦旦走向“愿赌服输”，在与贾跃亭结识的第474天，孙宏斌坦言“已经不是壮士断臂，是砍头了，以后别再提乐视，归零了，没了。”但还有诗和远方。

　　业绩持续恶化  存在被暂停上市的风险

　　如今，人在美国的贾跃亭彻底将乐视网的债务危机留在了国内，似乎有加剧之势。

　　14日下午，乐视网2017年业绩说明会开始不久，其股价突然跳水，盘中一度下跌超7%，后有所回升。截至收盘，乐视网下跌3.64%。

　　在当日的说明会上，乐视网方面回答了5个与“退市”相关的问题，第一个在开始后5分钟便作出，关于乐视方面关于“存在被暂停上市的风险”的回应成为外界关注的焦点。

　　乐视网官方给出了“现金流极度紧张”、“存在失去控股子公司股权的风险”、“要求贾跃亭对其关联债务问题负责”等一系列回复，并首次承认存在被暂停上市的风险。

　　说明会开始5分钟时便有投资者提问，2017年年报巨亏138.8亿元，会计师事务所也出具了“无法表示意见”的审计报告。上市公司的资格还保得住吗？如果2018年会计师事务所也出具了“无法表示意见”的审计报告，乐视网未来会不会退市？

　　对此，乐视网董事会秘书赵凯称，公司已披露的2017年度审计报告中，立信会计师事务所出具了无法表示意见的审计意见。

　　他表示，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司出现最近两年的审计报告对公司为否定或者无法表示意见，深交所可以决定对公司暂停上市。 如公司拟采取的措施在2018年度审计报告未消除无法表示意见影响，则公司可能连续两年被出具无法表示意见审计报告，存在被暂停上市的风险。

　　在回答“后续资不抵债的可能性有多大”的提问时，赵凯再次称，如若上市公司2018年继续亏损，将存在归母净资产为负的可能性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如出现经审计后公司净资产为负情况，可以决定暂停其股票上市。

　　有投资者关注乐视网今年一季度业绩为何继续恶化，乐视董事长兼总经理刘淑青表示，由于公司所处行业特点，除正常运营成本支出外，公司报告期融资成本未明显下降。上述原因导致公司一季度经营性亏损约3.07亿元。

　　上周，针对乐视网2017年巨亏138亿元的“非标”年报，深交所曾连发33问问询乐视网，涉及是否调节利润、大额关联交易是否为冲高业绩等问题，记者14日也就此提问，但乐视网方面未进行回答。

　　在武汉科技大学金融证券研究所所长董登新看来，乐视网是否会暂停上市还是要尊重法规，法律规定的暂停上市情形包括连续亏损三年、净资产为负或者是重大违法等，还要继续观察乐视网的动向，如果乐视网做不下去了要破产，那它当然要暂停上市或者退市。

　　无合适资产装入  将失去乐融致新

　　如今的乐视网已经与乐视系优质资产乐融致新做了切割，后者尚无纳入乐视网这个上市公司壳子。

　　乐融致新曾被视为孙宏斌盘活乐视这盘棋的关键之一，他曾称，“新乐视文娱和新乐视智家（后更名乐融致新），我们都会想办法把它做好，因为不是上市公司，相对来说引入资金会灵活一些。”

　　在当天的说明会上，乐视网再次对乐融致新的控制权问题作出回应，称“鉴于乐融致新股权被冻结、质押的现状，如若债务到期公司无法偿还，公司存在失去对控股子公司控股权的风险。”

　　4月初以来不断传出乐融致新将有一笔包括腾讯、京东、苏宁等在内的机构融资。

　　4月18日晚间，乐视网公告称，截至目前，新乐视智家已达成投资意向的投资方包括腾讯、京东、苏宁体育、TCL等，合计增资19亿元；增资后乐视网持股比例从40.31%下降至33.46%。

　　5月14日，乐视网赵凯确认了上述公告内容。

　　然而，这样的增资方案透露了乐视网正在失去这块优质资产，孙宏斌将成为实际控制人。

　　如若乐视网因无法按时偿还债务导致质押资产被依法处置，其将面临失去乐融致新实际控制权的风险，而天津嘉睿将成为取代乐视网成为乐融致新的实际控制人。

　　乐融致新曾变视为乐视系最有价值的资产之一，当天有投资者问及具体的乐视超级电视2018年预计销量及会员售卖情况，董事长兼总经理刘淑青称，由于公司受关联方资金紧张、流动性风波的持续影响，公司声誉和信誉度仍陷于较严重的负面舆论旋涡中。其同时提到，提请投资者关注公司此前公告，多次披露了乐融致新可能出表的风险。

　　在业内人士看来，目前来认识下唯一有希望的就是乐融致新获得了30亿元的投资，但是乐融致新有可能脱离乐视网，即使乐融致新重获新生，乐视网也很难享受到相关红利。

　　那么，乐视网是否还有别的资产装入？孙宏斌曾透露，与监管层沟通多个解决方案，但都因各种原因难以推行，而市场期望的重组方案也并不可行。目前乐视体系内部并无合适资产可装入。

　　14日，在回答“如果公司欠债问题始终解决不了，有没有可能进行新一轮的资产重组”的提问时，赵凯表示，目前上市公司并无资产重组计划。

　　业内人士对独角鲸科技表示，如今的乐视网是一个“将死”的空壳子，不会有资产注入，孙宏斌也不再借钱注入其中，就像一个被切割的毒瘤自生自灭。

　　虽然投资乐视亏损，但孙宏斌仍然看好大屏娱乐，希望乐视影业和乐视文娱可以尽快摆脱负面影响。“ 乐视影业（已更名乐创文娱）是可以做的，跟上市公司没关系”

　　正如孙宏斌所言，“文化娱乐，美好生活这个领域我们还会看好。文化是诗，旅游是远方，我们投资的是诗与远方”。

乐视网孙宏斌
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