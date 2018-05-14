青年教师马云讲课视频首度曝光 金句频出

来源：微信公众号 中国企业家俱乐部

5月13日，母亲节。恰逢杭州师范大学迎来110周年校庆。在当天的纪念大会现场，中国企业家俱乐部主席、阿里巴巴董事局主席马云宣布在杭师大设立马云乡村教育研究院和马云乡村教育人才培养基地，现场还公开了“青年教师”马云当年给学生上课的视频。

来源 | 浙江新闻

校庆大会

马云再度金句频出

就在最近的杭师大110周年校庆大会上，马云再度频频爆金句。恰逢母亲节，马云首先祝自己最爱的母校节日快乐。

接着，马云这样点赞母校的育人建设：

杭州师范大学是中国最好的大学，没有之一；

杭师大的学风很好，特别是女生很爱学习；我考了三年大学才到了杭师大，入学之时我就经历了失败的考验；老师是最了不起的职业，老师都希望学生都比自己优秀；我曾是一名老师，成为老师是我最大的骄傲；老师有理想主义色彩，阿里巴巴的成功就可以于得益于有一批理想群英；过去是知识时代，未来是智慧与体验的时代；机器只有芯片，知识有爱有心；杭州师范大学的毕业证将成为中国乃至全世界教育界的通行证……

马云这样支持母校

马云对母校杭师大感情非常深。他在很多场合都提到这样一句话——“在我心里，杭州师范大学是中国最好的大学。”

就在5天前，他悄悄走进杭师大阿里巴巴商学院的一间教室。当时，阿里课堂第五讲的课堂上，阿里云总裁、阿里巴巴集团合伙人孙权（胡晓明），给学生们带来主题为“技术驱动下的中国数字化转型“的课程。

课程进行中，马云突然安静地走进教室后排听课。马云进来后，后排的同学发现了他，有的同学拿出手机拍照。马云轻轻挥手，示意大家好好听课。

今年是杭师大阿里巴巴商学院成立的第10个年头。这所学院正是在马云的直接支持下创立的。当时正值杭师大百年校庆，正在国外出差的马云专程赶回来参加活动，并由此合作建起阿里巴巴商学院。

去年10月13日，马云回到杭师大，为母校发展再续动力。当天，杭师大与阿里巴巴集团签署合作协议，共建“杭州师范大学阿里巴巴商学院”。阿里巴巴集团再投入5000万元，用于把阿里巴巴商学院升级为以互联网商务为鲜明特色的创新型商学院。

在去年举行的云栖大会上，马云说，如果有一天阿里巴巴不在了，希望留给世界3件东西：达摩院、湖畔大学和公益基金会。在这次回母校时马云又加了一件东西——阿里巴巴商学院。

他说，未来人类面临着巨大的变革，从商业角度讲变化非常之大，我们需要为未来打造一批真正的企业家，打造一些具有企业家精神的人，去为人类开拓整个经济、社会与生活的可能性。

其实，早在2006年初，事业初有成就的马云就悄悄捐资100万元，启动“杭师大中国新农村教师专业发展计划”，免费培训农村骨干教师，帮助他们成为新时期、新农村的“新陶行知”。

2015年，杭师大迎来107年校庆之际，马云又以个人名义捐赠1亿元，设立“杭州师范大学马云教育基金”，用于资助教育研究和教育创新，探索中国师范教育与基础教育发展方向，并树立师范教育典范。这是杭师大迄今收到的最大一笔单笔捐赠。

除各种资金、资源上的支持，马云总是在各种场合为他“心中最好的大学”赢取声誉。

2011年9月，马云在杭师大新生开学典礼致辞：“我深信不疑地相信杭师大是全世界最好的学校。”

2013年6月，在香港青年创业论坛演讲时又说：“我是杭州师范大学毕业，我认为这是全世界最好的学校。”

2014年6月，马云在清华大学演讲时说：“清华是中国最了不起的一所大学之一，但在我心里面中国最好的大学是杭州师范大学。”

青年马云讲课视频首曝光

5月12日晚，杭州师范大学官方微信发布了一个4分59秒的短视频，在这个视频里，马云完整地倾诉了他的教师情结。视频中，还发布了几张公开度不广的马云年少时候照片，以及马云青年时期给同学们上课的视频。

马云对母校杭州师范大学一直厚爱。他的名言，很多人都知道——“我是杭州师范大学毕业，我认为这是全世界最好的学校”。

视频从马云一张小时候的黑白照片开始。

马云在视频里娓娓道来：我小时候有过无数的梦想，想过当司机，想当过售票员，想当过科学家，想当过警察，想当过解放军叔叔……但从没想过当老师。

但不想当老师的他，最终考上了杭州师范大学。觉得当老师没出息，四年大学天天想着将来不当老师。然而，毕业时因为成绩特别优异，被分配到了大学，职业仍然是教书。

在视频中，可以看到，青年马老师在讲台上讲课，同学们在下面笑成一片。那时候，他是学生心里的明星。

1994年还被评为学校的优秀青年骨干教师。马云在视频里也开玩笑说：“自己教书教得很好，炉火纯青。”

马云最喜欢的电影《阿甘正传》里有一句话：生活就像一盒巧克力，你永远不知道下一颗是什么味道。

1995年，在一次美国出差中，马云接触到了互联网，后来的故事，大家都知道了，他走下讲台，开始创业，成为最早的中国互联网开拓者。多年以后，阿里巴巴已成为中国的符号之一。

马云在视频中说，对于当老师，他是放而不弃。他用当老师的方法当CEO，CEO被他解读成首席教育官。他说：“从没想过自己会成为一个不错的CEO，这都是从他的教师生涯中学到的。作为老师，一个很重要的特质是，总是希望自己的学生变得更好。作为CEO，我培训员工，希望他们做得比他们想象得更好。”

网友叫他马爸爸，但马云喜欢大家叫他马老师。

阿里巴巴成为时代传奇，但教师梦从未在马云心中走远。马云在视频中说，最遗憾的是只当了6年老师，心里一直觉得挺内疚的。于是，他四处讲课，传授心得。飞到世界各地，只为和年轻人交流。

他规划了云谷学校，要给孩子们证明上学是最快乐的事情。他创办了湖畔大学，想改变企业家培养方式。他发起了马云乡村教育计划，希望唤起整个社会对乡村教育的关注。他把微博名字改成了“乡村教师代言人—马云“。他认为，乡村教师决定中国的乡村。中国的乡村，决定中国的未来。

马云在视频中最后说：“我从来没想过自己会当老师，但是考进杭州师范大学，四年的教育让我对老师有了很多认识，直到今天为止，我依旧是一个老师的身份。如果说我最喜欢的工作，我做得最好的工作，还是当老师。未来我的一个身份，一辈子的烙印不会拿掉，就是当老师。”