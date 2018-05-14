陌陌最新持股情况：经纬、红杉在过去一年减持股份

新浪科技讯 5月14日晚间消息，近日，陌陌公告中披露了其最新持股情况。

截至2018年3月31日陌陌持股情况

截至2017年3月31日陌陌持股情况

截至2017年3月31日，陌陌创始人唐岩持A类普通股13,231,306，B类普通股85,886,370 股， 持股比例为24.8%，占投票权74.4%；截至2018年3月31日，唐岩持A类普通股10,401,449股，B类普通股80,364,466股，持股比例为22.2%，投票权占71.9%。

另外有明显变化为红杉资本、经纬中国等机构，截至2017年3月31日，红杉资本中国创始合伙人沈南鹏持A类普通股12,071,130股，持股比例为3.1%，但截至2018年3月31日，其股份因不足1%已不在财报中公示。

截至2017年3月31日，经纬中国创始管理合伙人张颖持A类普通股42,598,741股，持股比例为10.8%；截至2018年3月31日，其A类普通股为12,831,421，持股比例为3.1 %。

本次公告也再披露了最新董事会成员名单，与2017年年底的变动一致。去年11月24日，张思川、虞锋、蔡崇信由于个人原因辞任董事会董事。这三位董事辞任后，公司的董事会成员变为六人，他们是唐岩、李勇、张颖、沈南鹏、齐大庆、 Bing Chung Tam 。

其中，阿里巴巴集团副董事长蔡崇信于2016年2月取代阿里资本董事总经理兼阿里巴巴集团副总裁张鸿平进入到陌陌董事会。虞锋为云锋基金董事长。张思川为陌陌联合创始人唐岩妻子，陌陌联合创始人。

11月28日，公司董事会任命公司首席运营官兼联席总裁王力先生作为董事会新成员。因此，公司董事会规模增至七人。

另外，陌陌5月11日的最新公告称，公司收购探探公司100%股权交易已完成。今年2月，。陌陌宣布将收购探探100%股权，对价包括约265万股的ADS及约6亿美元现金。

在2017年第四季财报发布后的分析师会议上，唐岩曾表示，在这个交易里，现金比例非常高，交易以现金为主主要的原因是我们不想在这个价位上稀释自己的股票。

“管理层认为，探探2018年初才刚刚开始做商业化，但是现在已经取得了非常不错的成绩，我们也在交易之前对探探进行了非常详尽的业务和财务的尽调，对于短期和中长期的财务影响都有过充分的考虑，无论是从战略层面还是从财务层面，我们都认为这是一个非常有价值的投资，但是更加具体的，我们目前还没法披露。”唐岩说道。（宵寒）