乐视网业绩说明会看点：存退市风险 现金流极度紧张

新浪科技讯 5月14日下午消息，乐视网今日举办了2017年度业绩说明会，公司董事长兼总经理刘淑青、财务总监张巍、董事会秘书赵凯等在线回答了投资者提问。

以下为新浪科技整理的说明会要点：

要点一：存在被暂停上市风险

4月27日，乐视网发布了2017财年年度财务报告，财报显示，乐视网2017财年营收70.25亿元，同比下降68%；净利亏损138.78亿元，同比下降2601.63%。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：无法表示意见。对此，有投资者提问称，上市公司的资格是否还保得住，如果2018年会计师事务所也出具了“无法表示意见”的审计报告，乐视网未来是否会退市。

董事会秘书赵凯解释说，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司出现最近两年的审计报告对公司为否定或者无法表示意见，深交所可以决定对公司暂停上市。 如公司拟采取的措施在2018年度审计报告未消除无法表示意见影响，则公司可能连续两年被出具无法表示意见审计报告，存在被暂停上市的风险。

另外，根据乐视网第一季度报告，截止2018年3月31日，上市公司合并报表范围内归属母公司所有者权益合计3.04亿元。“如若上市公司2018年继续亏损，将存在归母净资产为负的可能性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如出现经审计后公司净资产为负情况，深交所可以决定暂停其股票上市。目前，公司正在积极追讨债务。”董事会秘书赵凯表示。

要点二：现金流极度紧张

根据乐视网2017年财报，公司2017年度短期借款余额27.55亿元，在被投资者问到是否能如期偿还时，财务总监张巍提到，这其中大部分为金融机构借款。“经营性现金流无法覆盖短期债务，公司解决短期债务正在与相关金融机构协商贷款展期、协调关联方以现金或者资产等方式偿还对上市公司的欠款。”

张巍表示，总体上看，公司目前整体资金安排上存在较大困难，现金流极度紧张，公司管理层正在积极寻求一切可能的方案，但目前尚未形成确定方案。 在资产大幅减值后，乐视网部分资产都正处在冻结状态，当下资产的融资难以覆盖短期债务以及公司披露的上市公司累计诉讼、仲裁情况，如若上述诉讼赔偿进一步形成或有负债，将加重公司的债务压力。

刘淑青表示，公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难：改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系；积极与相关金融机构协商贷款展期、努力解决公司面临的经营困难；寻求第三方增资以解决子公司目前面临的资金压力；协调关联方以现金或资产等方式偿还对上市公司的欠款。

要点三：正责成贾跃亭方解决债务

在被投资者问到未来贾跃亭的FF汽车赚的钱可以还给上市公司，乐视网董事长兼总经理刘淑青回应称，公司未获得贾跃亭或其关联方通知，对媒体报道的“贾跃亭的FF汽车已经运抵中国”不知情、不了解。

刘淑青表示，公司时刻关注上市公司体系大量的关联方欠款问题，公司现管理层一直积极、主动保持与贾跃亭及其相关方的沟通，包括近期媒体、投资者普遍关注的睿驰汽车购置土地投资款事项，公司多次与贾跃亭相关方电话、邮件沟通，并将获取信息及时对外披露。公司也期望贾跃亭及相关方可以尽快与公司一并确认有效的解决方案及还款时间表，及时挽救上市公司于资金紧张的泥潭中。

有投资者担心，贾跃亭方会逃避欠款，张巍对此回应称，经立信会计师事务所审计，公司2017年度计提各项资产减值损失约108亿元，其中坏账损失计提约61亿（包含对应收账款及其他应收账款计提的坏账准备）。 应收账款及其他应收账款的计提是充分考虑欠款方还款可能性及已获取的外部证据情况下计提的，不代表公司放弃对关联方欠款的追索权，公司会继续要求贾跃亭先生对其造成的上市公司关联债务问题负责。

另外，刘淑青表示，公司目前积极要求贾跃亭先生对其造成的上市公司关联债务问题负责，公司将采取包括法律手段在内的一切手段，责成贾跃亭先生及其关联方以现金或其控制的相关股权和资产，切实解决其对上市公司构成的实际债务，尽最大可能保障上市公司股东权益，缓解公司资金压力。目前双方正就上述事项积极磋商，但尚未形成可落地实施的全面债务解决方案。

要点四：可能因乐融致新股权被司法拍卖失去控股权

4月18日，乐融致新宣布按照90亿估值以现金及债权增资不超过30亿元，融创、腾讯、京东、苏宁体育、TCL、伯亿集团、世嘉控股、设计谷、金锐显和弘毅投资均为乐融致新的意向投资方。

在被投资者问到乐视网是否会失去对乐融致新的控制权时，董事会秘书赵凯表示，公司在公告中暂确认了截止目前本次增资对方及金额。本次增资前，控股子公司乐融致新的股权结构为乐视网持股40.31%，天津嘉睿持股33.50%，乐视控股持股18.38%，其他股东合计持股7.81%。

本次增资后，乐视网持股比例将被稀释，以现有协议及意向增资情况计算，增资后乐视网持股比例下降至33.46%。同时，乐融致新股东乐视控股持有的18.38%股权处于冻结状态，且部分或全部将进入司法拍卖程序，如若债务到期公司无法偿还，公司存在失去对控股子公司控股权的风险，可能致使乐融致新无法计入上市公司合并报表范围，进而导致因上市公司合并报表口径调整导致的收入和净利润规模相应调整。“公司存在因乐融致新股权被司法处置，失去对控股子公司的控股权的风险。”

赵凯表示，此次增资是在乐融致新品牌与信誉严重受损，部分应收款项回收难度较大，导致公司现金流极度紧张的背景下，公司采取的自救方案。

公司现任管理层着力于恢复公司业务，重新提升行业竞争力。期望挽救公司于资金极度紧张的泥潭中，提升乐融致新经营实力，满足亟待解决的资金需求。此次为乐融致新引入战略投资者，将提升公司的资金实力，并同时优化债务结构。但本次增资是否能够恢复公司业务规模，仍然存在不确定性。 公司管理层将继续努力、积极寻求一切可能的解决方案。

刘淑青也表示，公司已披露的各交易对方及增资金额为公司控股子公司与各方目前沟通的结果，后续还需根据各自需要进行必要的相关工作及内部审批程序。公司目前仍在与各交易对方积极沟通，如有相关进展，公司将及时发布增资进展公告。 此外，公司此前已披露与腾讯、京东签署相关协议，乐融致新将与腾讯在客厅内容、与京东在电商领域、会员账户领域、广告系统领域、物流领域、语音技术 领域、乐融致新产品采购领域、无界零售领域等开展深入业务合作。

今年4月，乐视网子公司新乐视智家电子科技（天津）有限公司已处理完名称变更等的工商手续，更名为乐融致新电子科技（天津）有限公司。刘淑青表示，这是为进一步契合公司新的战略调整，乐融致新进行了名称变更，公司品牌目前未进行调整。

要点五：乐视网员工在去年是否大幅裁员？

根据乐视网2017年财报，2017年底乐视网在职员工2180人，而2016年底是5389人，有投资者提问，这是否意味着公司进行了大量裁员，赵凯回应称，公司2017年由于持续受到关联方资金紧张、流动性风波影响，社会舆论持续发酵并不断扩大，对公司声誉和信用度造成较大影响。报告期内，公司在职员工人数发生较大变化，其中包含主动离职和公司架构变动等情况。

截止2017年12月31日，母公司及主要子公司在职员工合计2180人，由技术人员856人、生产人员612人等构成。

刘淑青表示，公司现任管理团队及各个岗位员工正努力应对遇到的挑战、困难，且已在积极协调、解决问题。(宵寒)