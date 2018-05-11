直击|华为官方声明:联想2016年对Polar码投了赞成票

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新浪科技讯 5月11日晚间消息，针对“3GPP上有关5G标准，联想为什么不给华为投票”一事，华为方面表示，2016年11月3GPP会议上，华为及其他55家公司(包括联想和摩托罗拉移动)联合提出Polar码作为控制信道的编码机制并获得通过，联想及其旗下摩托罗拉移动针对该方案的投票都是赞成票。

此前，联想方面已经回应称，所投的都是赞成票。但是，投票现场人员回忆，该事件分为两次投票，联想在86次会议上支持了美国企业高通，在87次会议上支持了华为。

86次会议于2016年10月在葡萄牙举行，联想把票投给了高通。最终，这场会议确定了长码使用高通的LDPC方案，成为了5G控制信道eMBB场景编码最终方案。 当时短码方案悬而未决。

87次会议于2016年11月在美国举行，主要是数据信道短码的表决。这一次，联想投了华为赞成票。最终，支持华为公司的提案的公司达到了59个，Polar成为控制信道上行和下行的编码方案，即短码方案。

此次华为方面确认的联想投赞成票也是针对的是2016年11月的3GPP会议，华为及其他55家公司(包括联想和摩托罗拉移动)基于广泛的性能评估和分析比较，联合提出Polar码作为控制信道的编码机制并获得通过，联想及其旗下摩托罗拉移动针对该方案的投票都是赞成票。

在2016年11月的会议上，华为的Polar码方案胜出后，一度引发媒体以“华为赢得5G时代”作为标题报道。

当时该方案的主要贡献者之一、华为无线网络标准专利部部长万蕾就曾表示，希望大家克制不当言论，以免伤害3GPP的团结氛围。"参与其中，深刻理解这只是3GPP作为国际标准化组织为电信产业贡献的又一个5G特性，这里是业界众多公司的共同贡献。技术是没有国界的，3GPP之所以成功，就是归功于它的国际化，它的罗马论坛式的技术辩论是推动技术优化趋于完善的核心机制。衷心祝愿3GPP的全球化的民主精神源远流长…"（张俊）