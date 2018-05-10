产能过剩致液晶面板持续降价 友达光电关闭上海工厂

导读：新增产能一直在增加，因此需求面积的增长赶不上工业面积的增长，这也是主要矛盾所在，造成了产能过剩，形势比较严峻，降价至少会持续到三季度。

本报记者 倪雨晴 广州报道

台系面板厂商正在调整大陆的产能版图。近日，面板龙头之一友达光电宣布，将关闭上海的松江工厂，并且将这部分产能逐步转移至苏州厂区，而这也是友达光电首次关闭大陆工厂。据了解，松江工厂是生产TFT-LCD的模组厂，其产品主要应用于电脑、笔记本等IT显示器。

从市场份额来看，友达光电在IT面板和电视面板的市占率均位列全球前五，随着PC产品的需求萎缩、大陆显示面板企业的崛起、以及制造业成本增加，友达光电也开始缩减部分产能。

5月9日，友达光电松江工厂的一位员工告诉21世纪经济报道记者：“现在工厂已经停工了，以N+2的方式进行赔偿。此前友达光电就已经和工厂主管谈赔偿事宜，基层员工较晚知道，这两天公司才贴出搬迁公告。”同时，也有工厂员工认为赔偿金额不足、不合理。

友达光电则在5月9日发布了澄清公告：“为优化整体生产效率，集中调动及服务客户，公司将进行大陆华东地区模块厂（模组厂）的产线调度。”公告还提到，松江厂目前员工人数约800人，公司将安排跨厂区人力转置，对于无法转调的员工，将保障员工权益及给予补偿。

对于员工而言，面临失业或转调有诸多不适，但是关厂的事实不可逆转。有分析师向记者指出，友达光电撤厂的消息早已在业内传开，模组厂设备已经转售出去了，这也是在淘汰低端产能。

关闭模组厂

友达光电在华东地区的制造基地主要包括了松江、苏州和昆山等厂区。根据友达光电方面的介绍，昆山厂生产小尺寸LTPS产品；苏州厂基地规模较大，大、中小尺寸模组产品均有生产；而松江厂的产品以桌上显示器面板模组为主。此外，在2009年和2010年友达光电还分别与四川长虹和TCL合资设立了模组厂。

其中，松江厂的盈利状况一直较好，但是外部环境的“恶化”也让友达光电不得不做出应对。

“现在显示面板市场中，IT的应用产品——显示器、笔记本还有平板电脑，从2015年开始就每年下滑，受到移动互联网冲击和消费者习惯的改变，整体需求在萎缩。”群智咨询副总经理李亚琴向21世纪经济报道记者分析道，“而松江工厂主要是做这些产品的代工制造，比如帮戴尔、惠普做代工，因此，关闭工厂也在情理之中。”

调研机构Gartner发布的报告显示，2017年PC（主要包括台式电脑、笔记本电脑、变形本等）全球销量为2.625亿台，较2016年的2.701亿台下滑了2.8%；2018年第一季度，全球PC市场出货量大约为6200万台，市场规模小幅萎缩了1.4%。

持续下滑的PC市场也影响到上游面板供应商，需求不振引发面板公司减少产能。从市场份额来看，IT的面板厂也出现品牌集中化。根据群智咨询的统计数据，今年第一季度，IT面板方面，BOE以2240万片的出货量位居第一，群创光电以1600万片排在第二，友达光电出货量为1560万片，排名第三。

显然京东方已经成为有力的竞争对手，李亚琴说道：“京东方的面板出货量基本上排在第一，京东方本身也做代工，是产业链整合式的模式，对台系会有一些影响。因为中国大陆面板厂的崛起，也会带动下游代工制造，不光是面板产能在往大陆转，代工制造的大陆企业也在崛起。”

同时，李亚琴也指出，外资的产能在减少，代工制造劳动密集型的都在转移到东南亚国家。从近期外资关闭工厂的例子也能看出转移的趋势，近日深圳三星电子通信公司将被撤销，据了解生产基地已经转移至越南；日本光学巨头奥林巴斯也关闭了中国的相机工厂，未来数码相机的生产可能从中国移至越南。

产能过剩期来临

中国台湾的显示产业已经过了顶峰时期，曾经的面板“台湾面板五虎”——友达光电、中华映管、广辉电子、奇美电子、瀚宇彩晶，经历洗牌收购后，现在主要中坚力量是友达光电和富士康旗下群创光电。

2002年，中国台湾推出了“两兆双星”计划，大力扶持台湾半导体、显示面板产业，随之也迎来台湾显示产业的黄金时期，但是现在产能已经由大陆企业承接。

仅从苹果供应链来看，从2017年开始，台湾面板厂商已经被挤出供应商行列，友达光电正式退出，由京东方单独为苹果提供MacBook Air13.3英寸的面板。

同时，中国大陆对显示面板的扶持还在继续。在5月8日开幕的2018海峡两岸（南京）新型显示产业高峰论坛上，清华大学教授张百哲就谈到2018年-2020年的三年行动计划，即在接下来的“超越计划”中，要达到的目标是：产业总销售收入达到3500亿元；力争两家骨干企业规模进入全球前四，其中1家达到全球第一；按面积计算面板出货量占全球50%以上，TFT-LCD面板全球市场占有率超过60%，AMOLED面板全球市场占有率超过25%；满足国内显示终端市场需求占比80%。

大陆面板厂商的市占率还将进一步提升，挤压台企、韩企的份额。 不过，当前不论是台企还是大陆企业，面板厂商们需要面对的是新一轮的降价周期。

群智咨询（Sigmaintell）预测，IT面板和电视面板都在二季度维持下降趋势。尤其是电视面板，分尺寸来看，二季度全球TV面板市场全面过剩，面板价格持续下跌。比如32英寸面板二季度的供需比将达到10.6%，38.5英寸-43英寸方面，供需比达到10.8%，供需都严重过剩。二季度初部分尺寸的跌幅有所扩大，而随着价格逐步跌破总成本，预计二季度末TV面板价格跌幅将逐步收窄。

从去年第四季度开始，面板低潮已经从各大龙头企业的财报中看出趋势，友达光电、京东方、LGD的营收和利润都出现下滑现象。2018年第一季度的业绩来看也不乐观，财报显示，友达光电今年第一季度净利润约9.2亿元，同比减少54.5%。

李亚琴告诉记者：“目前来看，因为今年需求方面，大尺寸化的速度有所放缓，没有达到预期。新兴国家的销量比较好，比如印度、东南亚、南美区域，但是由于购买力原因还是以中小尺寸为主，所以尽管购买数量来看是在增长，可是大尺寸化速度减缓。而新增产能一直在增加，因此需求面积的增长赶不上工业面积的增长，这也是主要矛盾所在，造成了产能过剩，形势比较严峻，降价至少会持续到三季度。”