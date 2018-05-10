CEO张勇感谢阿里家人：全家支持 阿里才创造更多价值

新浪科技讯 5月10日午间消息，今天是第14个“阿里日”，同时也是国家倡导的首届“中国品牌日”，参加“中国品牌日”活动的阿里巴巴集团CEO张勇通过一段视频向阿里亲友致谢家人：全家都在付出，阿里才得以为社会创造更多价值。

“全家人都在付出，却不只为阿里工作。”张勇指出，正因为家人的支持，才能让阿里人忘我工作，让阿里巴巴代表中国数字经济走向全球，为社会创造更多的责任和价值。

“所有的阿里小二，以我们的工作强度、每个人的付出来讲，背后都不是一个人在阿里工作，其实是全家在阿里工作。”在上午的亲友见面会上，张勇表示，阿里家人的全情付出，也成就了阿里巴巴业务大发展的一年。

去年“阿里日”当天，阿里巴巴市值首度达到3000亿美元，一年后，阿里市值已经超过5000亿美元。张勇表示，阿里巴巴的经济体正在形成，今天阿里代表中国的数字经济走向全球，同时也成为一个国家企业。阿里希望能够不断的发展自身业务，同时也为社会承担更多责任，创造新的价值。

一年一度的阿里日，汇聚了来自全球各地的阿里家庭

以下是阿里巴巴CEO张勇致谢阿里家人全文：

各位阿里巴巴的亲友们大家好！今天是阿里日，也是我们对所有亲友的开放日。我想随着阿里的不断发展，我们所有的亲友们都关心自己的小孩、自己的家属在阿里发展的情况。也有越来越多的亲友们都热切地报名，在这一天到阿里巴巴园区来。我也想在这一个特殊的日子，代表阿里巴巴所有小二们欢迎我们所有亲友的到来。今天因为在出差，所以只能通过视频向我们所有来到园区的亲友们表示热烈的欢迎，也是对大家在过去的一年当中对我们所有阿里小二的支持表示衷心的感谢。

过去的一年是整个阿里巴巴业务继续大发展的一年，阿里巴巴的经济体正在形成。今天阿里代表来中国的数字经济走向全球的这样一个企业，也成为一个国家企业。我们不但希望能够不断的发展我们的业务，同时也为这个社会承担更多的责任和价值，创造更多责任和创造新的价值。这是我们一直追寻的目标。而在所有的发展当中，我想，特别想说的是我们所有的小二，绝大多数都非常年轻，都来自于全国各地乃至于全球各地的无数个家庭。因为有了我们所有亲友们都支持，他们才能在阿里心无旁骛的工作，才能够全情的付出。

我一直想说这样一句话：所有的阿里小二，以我们的工作强度、每个人的付出来讲，背后都不是一个人在阿里工作，其实是全家在阿里工作。因为大家的支持，能够让阿里人更好的忘我的工作，更好的去为社会、为这个国家的数字经济的发展，去创造新的价值。所以非常非常由衷地感谢大家，阿里巴巴一直是秉承于我们的核心理念，客户第一，员工第二，股东第三。员工是我们的基石，我们有很多美妙的机会，我们有很多的创意，但是最终都是靠人去实现。

最后我也想对所有在今天在各个园区我们现场所有的亲人们说谢谢大家，也希望大家在这个特殊的日子里，在阿里巴巴能够感受到一个精彩的有意义的一天。祝大家阿里日快乐！