战功赫赫开普勒望远镜燃料即将耗尽 或将结束使命

搜寻系外行星的开普勒空间望远镜

开普勒望远镜的观测天区范围很小，局限在天鹅座附近

今年4月18日，下一代系外行星搜寻望远镜TESS由SpaceX公司的一枚“猎鹰-9号”火箭发射升空

新浪科技讯 5月10日消息，自从2009年升空以来，美国宇航局的开普勒空间望远镜可谓战功赫赫，在人类迄今已经发现的3700多颗系外行星中，有超过2700颗是由这台空间望远镜发现的。

但在9年多的服役期间，开普勒望远镜也可谓九死一生，从机械故障到宇宙射线爆发，危机重重，但每一次它却总能够奇迹般的幸存下来并继续设法进行科学探测工作。但这一次，这位太空老兵可能真的将要走到生命的尽头了——它携带的燃料已经所剩不多，随时将因为燃料耗尽而失去控制，这一时刻可能在最近几天就会发生，地面已经做好了心理准备。

在2013年，随着第二个反应轮故障，开普勒望远镜的主要任务宣告结束，因为此时的望远镜已经无法再保持准确的天空指向。

但地面的工程师们设计了一个天才的方案，成功为开普勒任务“续命”：利用极其微弱的太阳光压，帮助开普勒望远镜进行姿态控制。这一任务延长期被称作“K2”，在此期间，开普勒望远镜将无法盯住同一片天区，而是必须每隔大约三个月调整一次观测天区范围，每次调整称为一次“轮转”。

最开始，开普勒项目组估计认为望远镜剩余的燃料可以执行10次K2任务期间的轮转。但事实证明工程师们再次过度悲观了，迄今，开普勒望远镜已经进行了17次轮转。但正如一次轮转完成之后，工程师们认为望远镜上剩余的燃料可能真的不够开展下一次轮转了。

在开普勒望远镜最终耗尽全部燃料之前，它将调转天线，对准地球，并将本期轮转期间采集的数据传输回地球，以防一旦燃料耗尽导致飞船姿态完全失控，那样的情况下，数据将无法回传。

或许就在最近几天，开普勒望远镜就将结束自己的使命。但它已经后继有人：新一代的系外行星搜寻望远镜“凌星系外行星巡天卫星”（TESS）已经在今年的4月18日发射升空。不同于开普勒望远镜只能盯住天鹅座附近的一小片天区，TESS将几乎扫描整个天空，观测范围超出开普勒望远镜400倍以上。（晨风）