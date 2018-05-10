苹果灵魂设计师谈Apple Watch:一款产品的起源与演变

乔纳森-艾维（Jony Ive）是苹果公司最重要的人之一，他奠定了现有产品的设计风格

新浪数码讯 5月10日上午消息，苹果公司的设计主管乔纳森-艾维（Jony Ive）近日接受《Hodinkee》杂志的专访，谈论Apple Watch的起源、研发过程，以及演进和未来。

乔纳森-艾维是英国人，2011年被英女王授予骑士爵位

乔布斯不爱手表

艾维自己第一块机械表，是他在1992年在香港九龙购买的欧米茄SPEEDMASTER系列手表，当时的他被那块手表的气质深深吸引，深爱这种发明所体现的出的“乐观、雄心和勇气”。

艾维买的第一款机械表是欧米欧的Speedmaster

手表（高端产品也称为腕表）这种产品，一直被视为奢侈品或艺术品范畴，受到高端人士的喜爱。但奇怪的是，苹果公司已故的CEO乔布斯对这类产品基本毫无兴趣，甚至不怎么戴手表。

乔布斯对手表的兴趣不大，流传最多的是他年轻时候带着日本精工手表

艾维说，他第一次正式讨论这产品是在乔布斯去世几个月后，苹果公司敏锐地意识到，需要为自己选择一条新路线：我们花了点时间停下来思考我们想要的方向，一家公司的轨迹，以及我们的动力。

艾维认为在做首销这是跟做手机的路径是一样的，“想想钟楼，它们是多么的雄伟壮观。他们就是大型计算机。但你不可能把钟楼放在家里，80年代，人们也不可能把大型计算机到会家里，但随着时间流转与技术的进步，这一切都成了可能，这是种奇妙的联系”。

“手表”的理念是为了让科技“更人性化、更接近人”，苹果公司则把它看作是多年来习惯的“延续”。

“我们对用户的贡献是什么？ 我认为，毫无疑问，自上世纪70年代以来，苹果公司已经让难以理解和难以接近的技术变得易于理解和易于理解。”

做手表

智能手表与手机或电脑不是一类产品，而它的制作（或说开发过程）对苹果的设计师们来说既典型又不典型。

在产品开发阶段的早期团队发现没有类似的产品可供学习。尽管这家公司最知名的格言是“我们不做市场调查”“我们不雇佣顾问”，但在开发Apple Watch的时候，他们的团队居然跟外界进行过交流，或者说是取经。

苹果做手表之初联系过的人，涵盖科学，艺术，人文领域

在艾维给出的名单中，既有从业40多年的钟表师、古董钟表专家、也有皇家天文台馆长、伦敦科学博物馆技术与工程馆负责人、牛津大学天体物理学家、甚至还有作家及心理学讲师。艾维的好友马克-纽森（Marc Newson也参）与了Apple Watch的开发，因为他既是著名设计师，也有过不少设计手表的经历。

如果看下纽森1986、2006年的手表设计，就会明白为什么现在的Apple Watch是这样子。这产品上有太多纽森设计的痕迹。

Marc Newson的三款手表设计

在最终产品上，苹果做了个叫“数码表冠”的硬件，这既是对传统的致敬，也是出于实际功能的考虑，手表不是iPhone或iPad，没法完全靠点屏使用，所以有课更多交互方式，数码表冠是其一。还有的就是Force Touch压感触控——众所周知，后来这技术延续到了iPhone上。

数码表冠是Apple Watch一项发明

苹果为了Apple Watch开发的机械装置还不只是一个表冠，这款产品上很多设计都是全新的，甚至包括最外层的表带这种，比如米兰尼斯表带，这两个金属末端吸附在一起，看似简单，但又易用的设计，“我们之所以这么做，不是因为必须这样，而是因为我们相信这是正确的。”

米兰尼斯的磁吸扣

手表的演变

尽管外观基本没变，但Apple Watch的定位和功用并非一成不变的。在早期，苹果也尝试过用18K黄金打造手表，让苹果向奢侈品牌进军，尽管后来金表似乎失败了。但艾维认为这次尝试并不是毫无意义，“制作Edition版本把我们带入了此前没有到过的产品空间”，在黄金和陶瓷领域工作是有目的的——不仅是为了扩大苹果公司涉及范畴，而且也是从材料科学的角度。

他认为，苹果的材料科学团队现在了解这些基本的属性和属性，他们以前没有这样做过。这将有助于塑造未来的产品和苹果对什么形式才有意义的理解。

歌星碧昂丝曾是18K金表的用户

如今，健康已经成了Apple Watch的主导功能。这类功能其实在第一代手表上也有，但在之后，用户对它的喜爱似乎越来越强，所以健康功能也越来越丰富和重要，苹果也有意的修改了这款产品的路线。

苹果从没公布过Apple Watch的销量，艾维也没有在这次采访透露，但总量应该是不小：2017年9月，库克宣布苹果公司的手表销售总收入超过了劳力士。

库克在去年9月的iPhone发布会上宣布Apple Watch销售收入超过劳力士

关于到底卖了都少，苹果却一直没有透露过，艾维在这次采访中也没有说，他只是说，看到来自用户的积极反馈，比成为最大的手表制造商还要令人开心。

2017年9月发布会上，苹果将用户的反馈拍成了一部短片放出来——其中有一位用户来自中国，他是盲人，Apple Watch帮他运动。新浪科技也采访过此人，一群视障人士讲的与众不同Apple Watch用途。（晓光）