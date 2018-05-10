暗能量神秘弱点解释超新星为何无法湮灭人类

蟹状星云中的超新星爆炸无法杀死人类，这可以用于解释暗能量的神秘弱点。

新浪科技讯 北京时间5月10日消息，据国外媒体报道，人类在宇宙中的存在是显而易见的，目前，科学家基于人类观测者存活和人类未被超新星爆炸湮没的事实依据，可用于解释暗能量的神秘弱点。多年以来，暗能量是困惑科学家的重大谜团，它是加速宇宙膨胀的神秘力量。

研究报告作者、日本东京大学天文学家Tomonori Totani说：“这是暗能量和天体生物学之间的最新关联，之前科学家认为这是两个截然不同的领域。”

多数人并不认为暗能量（促使星系分离的全渗透作用力）特别弱，基于量子力学参数和爱因斯坦引力方程式，科学家估计暗能量至少比之前预计强120个数量级。

如果暗能量如此强大，它将迅速地将早期宇宙中的物质分离开来，从而阻止星系、恒星，以及生命体的形成。一些科学家引用了“人择原理（anthropic principle）”，该原理指出，宇宙中的物理定律经过微调之后能够制造生命形式。

Tomonori Totani和他的同事在一起，模拟了不同暗能量强度下宇宙进化过程，将模型限定在能够容纳生物的星系之中。他们发现模拟结果中的暗能量比之前预期值强20-50倍，尽管这项研究无法完全解释观测的暗能量弱点，但与基于纯物理学的论证相比，具有显著的进步。

在研究人员的最新模拟计算中，他们进一步发现暗能量比之前预计的宇宙暗能量强大约50倍。星系可能在这样的宇宙环境中出现，但仅形成于非常早期的宇宙，在暗物质完全被反冲并驱使任何物质分离之前。由于早期宇宙非常密集，形成的星系充满了恒星，其恒星密度是银河系恒星密度的10倍以上。

在这些密集星系中，通常恒星非常接近它们的邻居天体。超大质量恒星寿命非常短暂，之后以燃烧超新星方式爆炸，将对邻近行星释放致命剂量辐射，湮灭任何曾经存在的生命，并杀死太空观测者。

研究人员计算显示，超新星爆炸效应将抹杀宇宙所有生命形式。因此，Tomonori Totani表示，如果未来天体生物学家能够在星系最密集区域发现生命形式非常稀缺，他的研究观点将得到进一步支持。

以色列希伯莱大学天体物理学家茨维·皮兰（Tsvi Piran）认为，“人择原理”对暗能量的界限产生一定的影响，同时一些研究假设理论并不靠谱。例如：超新星的致命能量主要来自它们的伽马射线辐射，但仅有部分能量在这样的辐射中变化，使超新星在某种程度上成为最有效的杀手。超新星爆炸将产生强大的“伽马射线爆”，被认为对破坏宇宙生命十分重要，尽管宇宙中产生的伽马射线爆较少。这项最新研究并未解释罕见的伽马射线爆现象，但在一定程度上推翻了Tomonori Totani的观点。

皮兰指出，援引“人择原理”本身就存在争议，我知道一旦有人提出这种观点，一些人会持反对意见，但另一些人会说这是一个值得认真对待有意义的论点。（叶倾城）