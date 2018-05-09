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ASC18世界超算总决赛清华成功卫冕 上海科大获AI大奖

ASC18世界超算总决赛清华成功卫冕 上海科大获AI大奖
2018年05月09日 20:23 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月9日消息，2018 ASC世界大学生超级计算机竞赛（ASC18）总决赛在南昌大学落下帷幕，清华大学成功卫冕总冠军，首次入围总决赛的“黑马”上海科技大学一鸣惊人，揽获亚军和e Prize计算挑战奖两项大奖，台湾清华大学获得最高计算性能奖。

2018 ASC世界大学生超级计算机竞赛（ASC18）2018 ASC世界大学生超级计算机竞赛（ASC18）

　　ASC18由亚洲超算协会、浪潮集团和南昌大学联合举办，共有全球300余支高校代表队报名，经过预赛选拔有20支队伍晋级总决赛。决赛要求参赛大学生队伍在3000瓦功耗约束下自行设计超算系统，运行优化国际通行基准测试、人工智能机器阅读理解、2017年诺贝尔化学奖冷冻电镜技术的核心应用Relion、美国国家航空航天局（NASA）著名计算流体力学软件CFL3D等前沿科学与工程应用。

　　上届冠军清华大学代表队在20强队伍中完成赛题数量最多且性能出色，总成绩遥遥领先，成功卫冕。在HPCG基准测试、神秘应用SIESTA、冷冻电镜应用Relion、CFD应用CFL3D多项赛题中均取得佳绩，反映出全面、深刻的超算系统与应用理解能力以及出色的性能优化能力。

清华大学获得ASC18超算竞赛冠军清华大学获得ASC18超算竞赛冠军

　　上海科技大学代表队首次入围ASC总决赛斩获亚军和e Prize计算挑战奖，成为ASC18的最大“黑马”。其在备受关注的人工智能机器阅读理解赛题中，针对模型算法和训练性能提出了自己独特的创新及改进，8小时内完成大规模数据集的并行模型训练，并实现46.46的高预测精度，接近世界前沿先进水平，以此获得e Prize计算挑战大奖。

上海科技大学获得ASC18超算竞赛亚军和e Prize计算挑战奖上海科技大学获得ASC18超算竞赛亚军和e Prize计算挑战奖

　　台湾清华大学代表队采用浪潮AI超算服务器配置Tesla GPU加速卡构建了先进的异构加速超算系统，并实现了精细功耗控制优化，运行国际通行的HPL基准测试，在3000W功耗约束下实现整体系统42.99万亿次/秒的持续浮点运算性能，大幅刷新了ASC17创下的赛事纪录，获得最高计算性能奖。

台湾清华大学获得ASC18超算竞赛最高计算性能奖台湾清华大学获得ASC18超算竞赛最高计算性能奖

　　ASC竞赛专家委员会主席、全球最快超级计算机排行榜Top500发起人、美国橡树岭国家实验室及田纳西大学教授杰克·唐加拉（Jack Dongarra）表示：“参与ASC这样的比赛是一件令人激动的事情。我看到学生们花费很多时间、甚至不远万里赶来，每个人面对硬件、软件的问题和挑战都在努力执行任务、解决难题，这真的让人深感鼓舞。希望ASC竞赛能够为所有人带来快乐，不论是现在还是在不久的将来。”

ASC竞赛专家委员会主席、全球最快超级计算机排行榜Top500发起人 杰克·唐加拉（Jack Dongarra）ASC竞赛专家委员会主席、全球最快超级计算机排行榜Top500发起人 杰克·唐加拉（Jack Dongarra）

　　ASC竞赛发起人、中国工程院院士、浪潮集团首席科学家王恩东认为，当前超级计算与大数据、云计算和人工智能相互融合、交叉应用的趋势愈发明显，超级计算机将成为未来智能社会的重要基础设施，其发展速度和水平将关乎社会发展、生活改善与文明进步。ASC作为一项全球化的超算竞赛，将在复合型超算精英培养与国际化学术交流上发挥更重要的作用，为智慧计算的发展奠定坚实基础。

ASC竞赛发起人、中国工程院院士、浪潮集团首席科学家王恩东ASC竞赛发起人、中国工程院院士、浪潮集团首席科学家王恩东

　　ASC 世界大学生超级计算机竞赛（ASC Student Supercomputer Challenge）由中国发起组织，并得到亚洲及欧美相关专家和机构支持，旨在通过大赛平台推动各国及地区间超算青年人才交流和培养，提升超算应用水平和研发能力，发挥超算的科技驱动力，促进科技与产业创新。大赛迄今已连续举行7届，共吸引了全球超过5500名大学生参赛，是目前全球规模最大、参与人数最多的大学生超算赛事。

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