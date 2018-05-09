谭群钊:从全球美术概念大赛浅述资本游戏行业投资

来源：丰厚资本

世界电子游戏产业至今已经有40多年的历史了。从16年开始，中国手游海外收入达到了46.5亿美元。我们的端游、页游，甚至微信小游戏都在走向世界。

中国移动游戏市场已经迈进了千亿产值大关。带给游戏的，不仅仅是规模上的增长，更多的是优化和升级，包括产品内容、玩法品类、用户结构、产业协作、市场格局等等，都处于结构优化和升级的过程之中。而游戏产业的相关模块，也将面临新的发展需求。

5月9日下午，美术盒子ABOX举办了GGAC全球游戏美术概念大赛启动发布会。

美术盒子ABOX（隶属于上海点晴科技）是由业内游戏大咖联手创建，平安创投、丰厚资本、界石资本数千万注，致力于提供最专业、便捷的一站式游戏美术解决方案的第三方平台。

丰厚是点晴科技天使轮的投资方，鉴于我本人和合伙人的经历背景，投资游戏行业是很顺理成章的。但是这个行业是相对难投的，近几年的市场与其说是渠道强势，不如说是“腾讯强势”，行业资源的集中度越来越强，而投发行公司又很烧钱，投CP项目的随机风险又高，那究竟什么项目是游戏行业中可以投资的呢？

亚马逊的CEO杰夫·贝索斯曾对创业者给出忠告，我认为对于投资人也是适用的：“专注未来十年不变的事物。”

对于高速变化中的游戏行业，丰厚倾向于游戏产业中不变的模块—游戏领域的平台类项目。美术肯定是这个范畴内的，除了美术之外，丰厚还投了底层技术类的游密科技—语音技术支持，数数科技—用户行为分析，中层平台类、渠道类型的项目飞熊视频—电竞视频聚合平台，迈微科技—模拟器技术，还有上层的内容型项目91ACT—CP打造，等等。

目前为止，丰厚已经投了十余个游戏产业相关项目。

现在用户的审美要求比70后要高很多，以前人可以满足于热血的画质，但现在的年轻人的需求一定要画面品质超过日本动漫才行。所以用户对于审美、画面、好玩程度，都是刚需的。

作为投资人，我们可能通过提升生产工具、大数据工具、去帮助行业的发展，之后获得回报是应该的，没有获得回报，创造了价值，我们也是心安的。

以前盛大游戏也曾举办过类似点晴这样的大赛，挖掘出了不少优秀画师，最后很多都成为了公司的骨干。我们希望能提供这样的渠道，让人才被发现，能够获得更好的成长机会，也为更多游戏公司输送人才，为中国游戏的发展做出实际的贡献。