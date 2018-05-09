动物真能预测地震？反常行为与前震相关但并非能预测

迄今没有证据表明动物能够预测地震，人们应当对这些说法持怀疑态度。

新浪科技讯 北京时间5月9日消息，据国外媒体报道，地震之后地面停止震动时，人们猜测他们的宠物或者某些野生动物可能预测到地震灾难的到来。换句话讲，动物真能预测地震吗？

德国地球科学研究中心（GMZ）地震学家海科·沃伊特（Heiko Woith）称，结合其它几项研究的最新分析，目前很难具体确定动物是否有预测地震的能力，这是因为缺乏相关的科学证据。因此迄今没有证据表明动物能够预测地震，人们应当对这些说法持怀疑态度。

沃伊特说：“很有可能，并非每一种反常动物行为都与即将到来的地震相关，相反，很可能动物对前震（foreshock）做出的反应，也就是说，动物可能感知到地面剧烈晃动之前的轻微震动，而不是预测地震本身。”

在强烈地震之后居民经常联系地球科学研究中心（GMZ），人们通常会问：“是否动物能够预测地震？互联网一些报告显示动物具有这样的特殊能力。”为了弄清楚这个问题，沃伊特和同事评估了700多份研究报告，这些研究报告涉及130多种动物的独特行为，其中包括：昆虫、鸟类、鱼和哺乳动物（主要是猫、狗和牛）。

这项报告记录包括所有类型的动物行为，例如：据称地震之前老虎会变得沮丧。沃伊特说：“尽管人们声称有大量动物能够预测地震，但是相关精确信息却很少。对我们而言，一个令人惊奇的现象是发布的绝大多数报告是基于不准确的观测数据（意味着多数人在地震之前、过程中和地震之后，并未正确地观测），这并不能作为统计科学证据。”

研究人员发现90%的研究报告是在地震发生60天内、震中100公里范围之中，之后他们检测了该地区何时何地出现前震。

沃伊特说：“在空间和时间方面，动物对地震前兆预知与前震具有惊人相似，对此我们推测，至少一些动物的反常行为与前震密切相关。”为了更好地研究是否动物能够预测地震，沃伊特和他的同事认为，研究人员在接下来的实验中会问一些“是与否”的问题，其中包括：实验装置和监控程序是否清晰可描述或者可复制？以及是否证实这些动物行为是真实奇特？

目前，这项最新研究报告发有在4月17日出版的《美国地震学会期刊公报》。与此同时，人们正在研究能够几秒前探测地震发生的技术，例如：一款叫做“地震警报”的智能手机应用软件，能够对洛杉矶居民进行预警，2018年4月5日地震发生前半分钟预测到地震即将发生。这款手机应用软件依赖于能探测到纵波的地震传感器网络，纵波是地震释放出的第一个能量波，之后释放出人们能够感知、更强大的横波。（叶倾城）