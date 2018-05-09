白宫前经济顾问科恩：未来将有一个全球性加密货币

新浪美股讯 北京时间9日早间消息，美国总统特朗普的前首席经济顾问、高盛前总裁加里-科恩周二表示，他认为未来将有一个全球性的加密货币，但不会是比特币。

科恩在接受CNBC节目《Squawk on the Street》采访时称：“我不是一个比特币的超级信徒，我是区块链技术的信徒。”

他表示：“我确实认为，我们在某个时候将拥有一种全球性加密货币，世界会理解它，而这并不是基于采矿成本、电费或诸如此类的因素。”

比特币是通过一个能源密集型的“挖掘”过程创造出来的，而这一过程需要专门的计算机硬件。这种加密货币也是区块链技术的第一个应用，这种技术通过快速创建双方交易的安全永久记录来消除对第三方媒介的需求。

该技术允许比特币用户以低成本快速跨境发送资金。然而，比特币已遇到了挑战，比如如何处理高交易量。

科恩预计，未来的数字货币将比比特币更简单。

他表示：“这将是一种更容易理解的加密货币。它背后可能会有一些区块链技术，但人们将更加容易理解它是如何被创造、如何移动以及如何应用的。”

科恩的前东家高盛集团是华尔街少数几家有意涉足加密货币的公司之一。上个月，该投行聘用了量化交易员、前量化交易机构Seven Eight Capital的高级副总裁贾斯汀-施密特（Justin Schmidt）出任其证券部门的首位数字资产市场主管，为进军加密货币市场做准备。

科恩在谈到高盛时表示：“他们应该做他们认为最符合股东利益的事情。”他还表示，他已不再持有高盛的任何股份。