美媒:中证监会公布存托凭证草案 为科技巨头回A铺路

美媒称，中国证券监管机构公布存托凭证管理草案，为在海外上市的中国科技巨头回归国内股市铺平道路。

据美国《华尔街日报》网站5月4日报道，中国证监会4日在公布该管理草案的声明中称，该草案旨在“增强金融服务实体经济能力，扩大资本市场对外开放”。

监管部门在目前《证券法》要求的基础上，规定了对寻求发行存托凭证的公司的基本要求，从托管银行的责任到托管协议的必备条款。

报道称，鉴于存托凭证试点企业多为可变利益实体（VIE）架构的红筹公司——这种架构允许外国投资者对中国政府限制外国投资的领域进行投资，证监会称：“境内实体运营企业应对其有关信息披露的真实性和准确性承担完全责任。”具有此类结构的公司，涉及中国公司与离岸控股公司间的合同协议，至今未被允许在中国内地进行交易。

报道称，证监会下个月将就该管理草案向业内征求意见，可能为中国顶尖智能手机制造商之一小米最快今年夏天上市提供更多上市选择。

据报道，中国内地一直在吸引高新技术产业的公司到自己的交易所上市，小米预计会在内地和香港两地同时上市，或通过存托凭证在内地挂牌。小米3日刚刚申请在香港进行首次公开募股。

报道称，中国证监会3月发布的一份公告称，已在海外上市且市值不低于2000亿元人民币（约合310亿美元）的高新技术产业企业，可以通过发行股票或中国存托凭证返回国内上市。

报道认为，今后可能会面临存托凭证的不确定性。美国及海外市场的价格波动可能会引发其他市场的动荡，不同市场的投资者对一家公司的估价可能会有所不同。

该草案没有说明监管部门将如何评估国内和海外上市股票的估值差异。据知情人士透露，证监会之后将公布对公司筹资金额及其他细节的规定。

草案规定，存托凭证的发行人应像在海外市场上市一样及时披露相关信息。草案还包含保护境内投资者的措施。