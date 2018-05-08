路透社：沃尔玛可能在本周末前宣布与Flipkart交易

【TechWeb报道】5月8日消息，据路透社报道，两名消息人士称，沃尔玛很可能在本周末前宣布备受期待的有关其收购印度电子商务网站Flipkart控股权的消息，这可能是美国零售业巨头沃尔玛史上规模最大的一笔并购交易。

据两位知情人士透露，沃尔玛和谷歌母公司Alphabet将收购Flipkart 高达75%的股份。沃尔玛将收购Flipkart约60%的股权，而谷歌则收购Flipkart约15%的股权。

此前，路透社报道称，沃尔玛正与Flipkart进行后期谈判，打算以100亿至120亿美元的价格收购后者51%或更多股份，这使Flipkart的估值达到180亿至200亿美元。

上述两位知情人士表示，周一，Flipkart的首席执行官宾尼·班萨尔（Binny Bansal）在其班加罗尔总部与该公司最高领导层举行了闭门会议。

其中一名知情人士补充称，宾尼·班萨尔表示，Flipkart的联合创始人萨钦•班萨尔（Sachin Bansal）将在沃尔玛交易完成后离开公司。

去年，Flipkart任命美国对冲基金老虎环球管理公司（Tiger Global Management）前高管卡尔彥•克里斯纳穆尔西（Kalyan Krishnamurthy）担任其核心业务的负责人，而宾尼•班萨尔则担任了更加全面的战略角色，即公司的首席执行官。萨钦·班萨尔继续担任公司的执行董事长。

Flipkart集团旗下包括时尚门户网站Myntra-Jabong、支付部门PhonePe和物流公司Ekart。

萨钦•班萨尔和宾尼•班萨尔都曾是亚马逊的员工，他们于2007年创办了Flipkart，该公司最初同亚马逊一样主要销售图书。

据知情人士透露，沃尔玛预计将在Flipkart公司获得3个董事会席位，而且将在任命该集团的财务、法务以及履约业务等部门的负责人方面拥有话语权。

以上两位消息人士称，在交易完成后，克里斯纳穆尔西和宾尼•班萨尔将继续担任现有职位。

一位消息人士称，Flipkart的早期投资者老虎环球管理公司和风险基金Accel将出售它们持有的大部分Flipkart股份。

此前，路透社报道称，软银旗下的愿景基金持有Flipkart大约五分之一的股份。一旦沃尔玛收购Flipkart的交易达成，软银集团将抛售所持全部Flipkart股权。

去年，愿景基金通过购买一级和二级股票的方式，向Flipkart投资了近25亿美元。

其中一位消息人士说，Flipkart将于周五召开员工会议，届时沃尔玛首席执行官道格•麦克米侬（Doug McMillon）可能会出席。

另一位知情人士说，在宣布收购交易之时，沃尔玛的其他高管也将出席相关宣布大会。（小狐狸）