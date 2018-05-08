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为了让你了解AI能做什么 微软在发布会上演了出小品

为了让你了解AI能做什么 微软在发布会上演了出小品
2018年05月08日 01:11 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月8日凌晨消息，微软Build 2018开发者大会在今天正式来开帷幕。混合现实技术在此次大会上得到了升级，使用场景变得更多；另外微软试图打造一种AI在未来生活的混合应用。

混合现实的多场景应用混合现实的多场景应用

　　微软为混合现实准备的两个应用为Microsoft Remote Assist和Microsoft Layout，两者的使用场景基本定位是工厂和研发。在现场微软针对这两个应用做了视频展示，Remote Assist允许一线员工通过Hololens和其他设备访问专家来诊断问题。

　　而谈到Microsoft Layout，则允许用户设计空间；你可以事实做设计，并且反馈到现实的空间，借此能够快速对设计方案做反馈。

　　当然，微软在去年就展示过相关技术，但是在今年，这些技术进一步升级。微软在现场多次强调：几个技术的混用，会提升工作效率。

现场模拟会议的小品现场模拟会议的小品

　　在现场微软展示了一个“场景小品”：利用语音预定会议室，和会议室的语音系统交互；利用AI语音记录会议（智能识别不同的人说的不同的话）、智能识别专业术语。智能共享相关文件。

PC和安卓手机的互联PC和安卓手机的互联

　　在这个小品中还有安卓手机和Win 10电脑的互动，比如你可以用电脑直接回复手机联系人的短信，并且还能打开你手机上的通知，在电脑上预览。

　　混合现实的利用也出现在小品当中——更好的理解会议中提到的远程资料。（王迪）

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