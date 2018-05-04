给钻石打上二维码 可预防洗钱和恐怖组织筹资

原标题：给钻石打上二维码

来源：科技日报

记者：记者 毛黎

有研究表明，多年来，美丽的钻石被用作跨国洗钱、恐怖组织筹集经费、逃税的工具，而国际社会至今仍没有统一的对策来阻止和防范这些犯罪行径。为改变钻石特别是高价值钻石被非法利用的状况，6度防伪公司拿出了自己的对策——给进入市场的钻石打码和验码。科技日报记者近日专访该公司，详细了解了这一新技术。

走私洗钱现象严重

由于各国针对跨国巨额资金的流动实施了严格的审批和监管措施，不法分子跨国转移资金并非易事。而钻石体积小、价值高，管控相对宽松，因此给不法分子留下了加以利用的空间。他们首先将资金在某国购买钻石，然后通过正常或非正常途径将钻石带至他国并兑现，由此实现资金的跨国转移。

资料显示，仅在2016年前10个月，中国海关人员在香港至深圳的罗湖口岸就查获了130多起钻石走私案；2017年3月，海关查获单人企图携带上千颗钻石从香港进入深圳的走私案。事实上，被查获的走私钻石仅仅是钻石跨界转移总量的冰山一角。

以色列希伯来大学著名经济学家、6度防伪公司合伙人埃亚尔·温特教授表示，钻石走私和洗钱行为十分猖獗，是全球性问题，特别存在于有钻石商业交易的国家。钻石不仅是消费品，而且还是货币，不法分子利用现在的先进手段，能十分容易地做到钻石非法跨境，达到洗钱的目的。埃亚尔认为，钻石用于跨境洗钱和恐怖分子筹资只是问题的小部分，更多的是钻石交易中的逃税现象，给政府带来了巨大的损失。

刻写标码预防造假

为应对钻石被非法利用的问题，6度防伪公司推出了钻石打码和验码技术，埃亚尔相信，该技术有望从根本上解决钻石洗钱和恐怖分子筹资的行为。

6度防伪公司创办人、防伪技术专家罗伊·柯恩表示，他们的打码技术是将钻石的相关信息集合起来，这些信息包括GIA或GIC认证（证书号、钻石形状、尺寸、价值），C4（克拉数、颜色、透明度和切割），光表现性（抛光度、对称性、荧光度），产地以及钻石生物特征（抛光痕迹），然后在封闭系统中通过软件将信息处理形成加密二维码，并利用特殊的激光光学打码机，将加密二维码刻在钻石的“腰带”上。目前，能够打码并能方便读码的最小钻石为0.04克拉。

罗伊强调说，二维码加密信息中含有的钻石生物特征十分重要。每颗钻石在经过加工之后，其表面具有独特的抛光痕迹，形成了特殊的钻石生物特征。只有当钻石上刻的二维码中所含抛光痕迹信息与钻石对照区域的抛光痕迹相一致时，才能证明二维码的信息与钻石本身相符，这从根本上杜绝了钻石身份造假的现象。

快速便捷验证身份

为方便执法人员或相关公务人员快速了解所获带有二维码钻石的信息，6度防伪公司开发出多种便捷的读码和验码手段。除小型专用设备外，还可借助手机加载光学放大镜头读取二维码，并利用手机专用应用软件通过联网获取密钥，在手机上打开加密二维码的信息，验证钻石。

罗伊表示，为确保钻石信息安全，联网的验证信息服务器中存储的并非钻石自身信息，而是加密二维码的密钥，而且密钥存储在多个服务器内。密钥通过区块链技术进行加密，黑客很难攻破。此外，即使某个服务器被攻破，黑客获得的只是密钥，没有实质性信息。如果黑客对密钥进行篡改，区块链技术也能很快自动将其恢复到初始状态。

统一机制防止洗钱

埃亚尔和罗伊认为，对一个国家而言，为有效地预防不法分子或恐怖分子利用钻石进行洗钱和筹资活动，应完善和严格执行相应的法律规范，要求本国达到一定标准的钻石必须登记注册和统一打码，同时禁止交易无身份的钻石。

毫无疑问，如果未来全球各国对本国的钻石均采取统一管理措施，钻石跨国运输和兑现将变得困难重重，那么钻石很可能不再是不法分子跨国洗钱和为恐怖活动筹集经费的有效工具，社会也将更为平静。