平安好医生港交所上市 开盘涨4.6%市值超600亿港元

平安集团董事长兼CEO马明哲（右）、平安好医生董事长兼CEO王涛（左）上市敲钟

新浪科技讯 5月4日上午消息，平安好医生今日在香港联交所主板挂牌交易，开盘价报57.30港元，较发行价上涨4.6%，总市值超过600亿港元。

此前公告显示，平安好医生每股发行价为54.80港元，共发行1.6亿股，计划融资85.64亿港元（约合11亿美元），是今年截至目前港股最大规模的IPO。平安好医生开盘价报57.30港元，较发行价上涨4.6%，总市值超过600亿港元。

2018年1月底，平安好医生向香港联交所提交上市申请。招股书显示，平安好医生此次拟将募集资金净额40%用于业务拓展；30%用于投资、收购境内公司及与境内公司的战略合作以及海外拓展计划；20%用于信息基础设施及人工智能助力及其它技术的发展；10%用于营运资金及一般公司用途。

截至2017年12月31日，平安好医生建立了一个由近千名医疗人员组成的人工智能辅助的自有医疗团队，以提供由公司自主开发人工智能技术支持的高质量服务。平安好医生已成立具有覆盖全国的医疗服务提供商网络，覆盖约3100家医院（包括逾1000家三甲医院）以及约1100家健康检查中心、500家牙科诊所及7500家药店。在AI技术运用上，平安好医生已探索出“智能问诊”（AI医生）、“人脸识别”、“现代华佗”、“智能读片”、“声纹识别”等多项产品和功能。

招股书显示，2015年、2016年及2017年12月31日，平安好医生分别有3030万、1.315亿及1.928亿名注册用户，每年的平均月活跃用户分别为560万、2180万及3290万名。

财务方面，平安好医生营收由2015年2.787亿元增加115.8%至2016年6.015亿元，及由截至2016年9月30日止九个月的2.985亿元增加240.4%至2017年同期的10.163亿元；2015年、2016年、截至2016年9月30日止及截至2017年9月30日止，净亏损分别为3.237亿元、7.582亿元、6.142亿元及4.974亿元；排除以股份为基础的付款及外汇盈亏净额影响，经调整净亏损分别为3.229亿元、9.819亿元、7.1亿元及3.307亿元。

根据招股书，在IPO前，平安好医生共进行了两轮融资，2016年4月底，完成A轮融资5亿美元，彼时整体估值为30亿美元；2017年12月Pre-IPO轮融资，软银旗下的SoftBank Vision Fund按照投后54亿美元整体估值投资了4亿美元。

在公开招股阶段，平安好医生引入了七名基石投资者，分别为美国资产管理公司贝莱德基金（BlackRock）、新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司、加拿大退休金计划投资委员会、美国资本集团、马来西亚政府战略投资基金、正大光明控股有限公司、瑞士再保险。

平安集团董事长兼CEO马明哲携平安好医生董事长兼CEO王涛等高管出席了今日的挂牌仪式。

王涛在接受媒体采访时指出，上市是公司发展的又一重要里程碑，平安好医生将以在港上市为契机，掀开公司发展的新篇章。平安好医生以打造一站式医疗健康生态系统为使命，致力于用科技让人类更健康。秉承这样的使命，公司希望为每个家庭提供一位家庭医生，为每个人创建一份电子健康档案及制订一个健康管理计划。(张俊)