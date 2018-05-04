宇宙3D图像揭露初期星系模样：逐渐演变成类似银河系

科学家绘制了一份宇宙早期的3D图像，揭露了大量宇宙初期星系的模样。科学家利用地表望远镜，将时间追溯到110至130亿年前。

该团队利用16种不同的窄带和中带滤光片，寻找“宇宙场”（the Cosmos field）中释放莱曼α辐射的遥远星系。宇宙场位于六分仪座方向，是宇宙中除银河系外最常被研究的一处区域。

兰卡斯特大学的研究人员借助位于夏威夷的昴星团望远镜和位于加纳利群岛的艾萨克·牛顿望远镜开展了此次研究。

新浪科技讯 北京时间5月4日消息，据国外媒体报道，科学家绘制了一份宇宙早期的3D图像，揭露了大量宇宙初期星系的模样。

科学家利用地表望远镜，将时间追溯到110至130亿年前，结果发现了近4000个早期星系，其中许多星系之后都逐渐演变成了类似银河系的星系。这些发现或将帮助科学家更好地了解星系形成的早期阶段。

兰卡斯特大学的研究人员借助位于夏威夷的昴星团望远镜和位于加纳利群岛的艾萨克·牛顿望远镜开展了此次研究。带领该研究的戴维·索夫拉尔（David Sobral）表示：“这些早期星系中恒星的形成过程似乎呈‘爆发式增长’规律，而不像银河系这样，恒星形成的速度较为稳定，此外，其中还有很多年轻恒星，比如今的恒星温度更高、光谱更蓝、所含金属更少。”

其中最遥远的星系发出的光线需要数十亿年才能到达地球。因此望远镜可以如时光机器一般，带领研究人员一窥这些星系在远古时期的模样，由于宇宙膨胀，这些星系发出的光线也随之拉长，因此波长增加，产生红移现象。而红移与距离相关。通过测量宇宙红移，天文学家便能计算出光线传播的距离和时间，并判断这些光线发出时距如今已经过了多少年。

科学家利用滤光片选取出特定波长的光线，从而区分宇宙从古至今的不同时段，利用这一方法，科学家成功发现了一些早在宇宙年龄只有如今的五分之一时便已经存在的星系。

该团队还发现，这些早期星系极为紧凑，有的直径仅有3000光年，只有银河系的30分之一。这或许有助于解释许多早期宇宙中普遍存在的物理特性，该团队利用16种不同的窄带和中带滤光片，寻找“宇宙场”（the Cosmos field）中释放莱曼α辐射的遥远星系。宇宙场位于六分仪座方向，是宇宙中除银河系外最常被研究的一处区域。（叶子）