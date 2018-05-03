苹果CEO：乐于通过其他途径解决与高通专利纠纷

近日，苹果公司CEO蒂姆·库克接受CNBC记者Josh Lipton采访，在谈及高通公司近期主动调低其专利授权当中作为计费基础的手机销售价格取值上限、释放与苹果公司和解信号这两大举措时，库克持欢迎态度，表示乐于寻求诉讼之外的其他途径解决与高通的专利纠纷。

自2017年初苹果对高通提起诉讼以来，高通和苹果公司围绕专利授权纠纷展开了一场持续升级的诉讼大战。但高通近日主动宣布将调整专利授权许可的一些具体做法，将作为计费基础的手机销售价格的取值上限降为400美元。高通公司CEO史蒂夫·莫伦科夫还在接受CNBC采访时表示，两家公司有望在2018年底前解决专利授权纠纷。

针对高通的调整措施，库克表示，“我们从未打算卷入这场诉讼。我们迫不得已采取诉讼，因为我们没有其他选择。如果他们(高通)开始某种程度上承认这些问题，那么我们将乐于寻求其他解决途径。”

苹果和高通的诉讼案始于2017年1月。当时，苹果对高通提起一桩10亿美元的诉讼，指控高通收取“与之无关的技术”的不公平使用费。随后，高通提起反诉，指控苹果违反许可协议，做出虚假陈述，双方继而在全球范围内提起了多项诉讼和反诉。据彭博社报道，库克将在6月27日为苹果诉高通案作证。对于苹果来说，库克亲自参与公司的法律诉讼案件非常罕见。

然而，这场愈演愈烈的诉讼大战在本月初出现转机。高通公司宣布，将扩大其5G专利许可模式的使用，并将手机销售价格的取值上限由500美元降至400美元。

根据去年11月高通宣布的5G专利许可费率，高通为手机制造商提供了两个专利选项：其一是取得“标准必要专利”组合的许可，许可费率为多模手机销售价的3.25%；其二则是取得其全部专利组合的许可，许可费率为多模手机销售价的5%。高通公司执行副总裁兼技术许可业务总裁Alex Rogers近日表示，这一调整措施将为高通专利许可业务的长期稳定发展奠定基础。

分析人士认为，高通这一举措将有利于缓和与苹果等大客户的紧张关系，同时打消各国监管机构的担忧。