优必选完成8.2亿美元融资 机器人如何研发赚钱两不误

原标题：优必选完成8.2亿美元融资，服务机器人如何研发、赚钱两不误

作者：邱智丽

产业热、投资冷的服务机器人市场终于迎来新的融资消息。

5月3日，人工智能和人形机器人研发、制造和销售公司优必选正式宣布完成8.2亿美元的C轮融资，估值50亿美元，刷新了此前商汤科技单轮融资6亿美元的记录。

本轮融资由腾讯领投，工商银行、海尔、民生证券、澳洲电信（Telstra）、居然之家、泰国正大集团、民生银行、宜信集团、中广核、铁投集团、松禾资本等跟投，优必选B轮领投方鼎晖资本追加投资。

对于资金的使用，优必选创始人兼CEO周剑表示，优必选C轮融资不仅仅是财务融资，而是新一轮的战略融资。公司基于战略层面的考量引入投资方，并最终选择了能够对优必选未来的商业化布局，包括B2B和B2C生态的布局带来价值的投资者。

本轮融资将主要用于三个方面，包括研发、市场及品牌拓展和优秀人才的引进。研发方面，未来将加大对大型人形机器人的投入，并深入人形机器人驱动伺服、步态运动控制算法、计算机视觉等领域的研发。市场及品牌拓展方面，将进一步加快全球化的市场布局，并进一步提升公司在全球的品牌影响力。

腾讯的机器人投资版图

值得注意的是，腾讯是优必选本轮融资的领投方，在2017年腾讯的投资版图中，文化娱乐、企业服务和硬件占据大多数，而在硬件领域，机器人公司则是腾讯最为热衷的投资标的。

在国内腾讯曾投资服务机器人公司乐聚、云迹科技、竞技格斗机器人研发公司工匠社等初创公司，在海外投资了加拿大的智能机器人公司Kindred Systems、美国编程机器人公司Wonder Workshop。

今年3月，腾讯宣布成立机器人实验室“Robotics X”，研究领域包括计算机视觉识别、语音识别、自然语言处理以及机器学习等。而应用领域方面，腾讯瞄准了社交AI、游戏AI、内容AI以及平台AI，这些与腾讯的主要业务密不可分。

在腾讯副总裁姚星看来，人工智能最终都要回归到现实世界，而这中间需要一个载体进行连接。“互联网时代的计算机，移动互联网的智能手机，在人工智能时代的载体可能就是机器人。”

事实上，在此之前腾讯已经与优必选在产品层面有过合作。2017年12月，优必选联合腾讯云小微发布了智能教育娱乐人形机器人Qrobot Alpha，这款产品也是腾讯云小微接入的首款人形机器人。今年2月，优必选联手腾讯叮当助手推出个性化智能教育机器人Alpha Ebot，结合了优必选人形机器人的运动性能与腾讯叮当助手的人工智能服务与交互能力。

周剑表示，未来优必选将与腾讯合作推出更多产品。双方在AI层面也将展开深入合作，并围绕着人形机器人这一智能终端共同打造服务与内容生态。

技术瓶颈和商业化短板

基于市场对于智能制造的追捧和政策层的推动，在产业层面，服务机器人已经成为热门话题，业界曾普遍看好服务机器人的发展，资本也迅速涌入。

但现实中服务机器人同质化严重、性价比低、灵活性不足，开拓出一条真正切合用户痛点的产品仍面临诸多挑战。

联想创投董事总经理王光熙预测，机器人产业未来会有60多亿美元，其中三分之二以上是工业行业类应用，消费类在20亿左右。“未来两三年当中整个消费服务类的机器人的拐点还不一定会到来，一旦这个发生，可能就不会是20亿的规模的体量，但这个拐点迟早会到来。”

王光熙认为现阶段投资服务机器人，会要求产品有明显差异化，这不仅包括要有运动、智能、决策的独到产品能力，还要能够解决独到的场景中的痛点。

例如六足机器人，有19个自由度的控制，包括用神经网络做CNG，根据不同的周边环境进行实时调整自由度的用力、姿态等，使得能在各种地形，各种复杂情况下有更强运动能力，可开放很多新的应用场景。

同时要任务多样化，如果运动能力和智能能力达到一定的程度后，平台化做得比较好，就能够通过类似于智能机的生态去拓展软件的生态，或者开发者的生态，以通用性的硬件满足更多的场景和实际的使用需求。

“不管是硬件、软件，还是整个平台的开发体系，要有核心技术储备和积累。”王光熙表示。核心技术之外团队的供应链、品控能力也尤为重要。“ 硬件这块不但要管理整个供货供应链周期的情况，最重要的是硬件的东西不像软件可以无限迭代，尤其是消费行业，第一批品控和最后的维修、保养都会非常重要。”

对于优必选而言，下一步的重点也是在核心技术突破之余，探索自己的商业化路径。加速双足人形机器人研发布局，打造平台级商业化产品，完善AI生态链。

“ 2018年，将致力于大扭矩舵机商业化，加快机器人操作系统ROSA的研发；2019年，实现服务机器人Home AI 技术应用落地；2020年，推出机器人云服务平台及新一代的低成本的大型仿人服务机器人。2021年，推出核心硬件舵机+操作系统ROSA+云服务平台的服务机器人行业整体解决方案。”周剑表示。