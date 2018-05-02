知乎回应隐私政策:不会滥用信息 不主动收集隐私信息

新浪科技讯 5月2日下午消息，对于近日关于知乎隐私政策的争议，知乎今日回应称，知乎不会滥用用户信息，除根据国家法律法规或国家司法机关明确要求外，知乎无权也不会在用户不知情的情况下将个人信息提供给第三方；对于帐号名称等基础信息之外的其他隐私信息，只有在用户使用特定服务时，由用户自主提供，知乎不会主动收集用户隐私信息。

4月28日，知乎向用户推送了一则隐私政策，该政策中提到，当用户注册知乎帐号和使用知乎服务时，会根据用户同意和提供服务的需要，收集姓名、性别、年龄、个人资料照片或视频、身份证号、电话号码、电子邮件、社交帐号、身份验证信息、位置信息和日志信息等个人信息。

另外， 知乎可能从第三方获取个人信息，用户可选择授权知乎在符合相关法律和法规规定的前提下读取用户在该第三方平台上登记、公布、记录的公开信息（包括但不限于昵称、头像、关注用户列表等）。知乎可能从第三方获取上述信息的目的是为了记住知乎用户的登录身份，并提供个性化推荐。

但该政策发出后，引发部分用户不满，原因是如果点击不同意，会自动弹出“我们将按业界成熟的安全标准，采取相应的安全措施来保护您的个人信息”，点击“知道了”按钮会再次回到隐私协议的页面。

另外，该政策表示如果用户使用或继续使用服务，即意味着同意按照本《隐私政策》收集、使用、储存、共享、转让和公开披露相关信息。

对此知乎回应称，知乎不会滥用用户信息，知乎不会主动收集用户隐私信息。（宵寒）

以下为知乎关于用户隐私政策的声明：

关于知乎用户隐私政策，现郑重声明如下：

知乎不会滥用用户信息，除根据国家法律法规或国家司法机关明确要求外，知乎无权也不会在用户不知情的情况下将个人信息提供给第三方。知乎一直严格遵守国家法律法规，此次公布隐私政策是根据《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全技术 个人信息安全规范》相关要求来执行。 对于帐号名称等基础信息之外的其他隐私信息，只有在用户使用特定服务时，由用户自主提供，知乎不会主动收集用户隐私信息。例如用户参与知乎的营销活动，收取礼品需提供姓名、地址等联系方式。

在知乎，用户隐私一直享有我们最高优先级的保障，这也是知乎一切业务目标发展的底线。我们会在充分尊重用户知情权的基础上，坚决保护大家的信息安全。

知乎法务团队

2018 年 5 月 2 日