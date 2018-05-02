新浪科技> 业界 > 正文

贝索斯的大梦想：未来将有万亿人生活在太阳系

贝索斯的大梦想：未来将有万亿人生活在太阳系
2018年05月02日 13:41 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间5月2日下午消息，杰夫·贝索斯从不怕做大梦想。一如既往地，这位新世界首富对未来子孙所生活的世界之愿景，着实超过世人的想象。

　　这位亚马逊和蓝色起源（Blue Origin）的大老板表示，未来万亿人将生活在太空中，还将有“无数爱因斯坦和莫扎特”，我们还会开发其他星球，让地球永葆美丽。

　　周三采访中，贝索斯讲述了自己的未来愿景。

　　他说，自己对未来太空中与地球上文明的想象随着自己的一生一直在发展。

　　“首先，当然啦，我自己对太空有极大的兴趣。我一直在研究太空，从5岁开始就幻想太空的一切，”贝索斯说，“但这不是我追求太空研究的原因。”

　　“我追求太空是因为，我相信，如果我们不在这方面付诸努力，我们的文明将停滞不前，这在我看来是十分沮丧的一件事。我不希望我几十年甚至几百年之后的子孙生活在一个停滞的文明中。我们所有人都需要一个不断发展和变化的动态文明。”

　　贝索斯还借能源消耗这个例子具体说明了地球文明如何停滞。

　　“未来一个世纪或更长时间里，人类文明的能源消耗每年都以百分之几的速度在增长，”贝索斯说，“如果你用全球的基准能源消耗做一个计算，以每年百分之几的增速增长几百年，那么整个地球都必须覆盖满太阳能电池板。这是非常现实的能源危机，而且很快就会发生。不久之后，我的意思是几百年之内，我们所剩的时间其实不多了。这样的话，你能做什么呢？”

　　“你可以过一种停滞的生活，你可以限制我们的能源使用，”贝索斯说。但是，对于一位亿万富豪企业家和科技高管来说，这种命运难以接受。

　　但是，人类可以向太空进军。

　　“太阳系可以轻松地维系万亿人的生活，”贝索斯说，“如果我们有万亿人口的话，那么我们也就会有几千个爱因斯坦和几千个莫扎特，所有实际目的在资源和太阳能的维持下都将变得无限。这才是我理想中未来子孙应该生活的世界。”

　　人类走向太空之后，地球将成为永远的明珠。

　　“另外，我相信，几百年之后，我们将可以把地球上所有的重工业都搬到太空，而我们的地球只作为人类居住和轻工业之地，那这样的话，地球上就不再会有污染，会一直是一颗美丽的蓝色星球，”贝索斯说，“我们已经向太阳系中的每一颗行星发送的机器探测器，毫无疑问，地球是独一无二的。”

　　而征服太空的第一步，就是贝索斯的公司——蓝色起源。

　　“我相信，蓝色起源是我目前最重要的工作。”

　　周日，蓝色起源成功发射了公司2018年的第一枚火箭。公司希望今年能够实现把人送上太空的目标。而构建一个生存于太空和地球之间的文明的第一步，就是能够重复利用火箭。

　　“关键在于可重复使用性，”贝索斯说，“我所憧憬的未来文明，如果没有可以不断重复使用的太空飞行设备，是无法实现的。使用一次性火箭把万亿人送进太空的成本太高，好比天方夜谭。”(小白)

贝索斯太空地球
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有