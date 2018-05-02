贝索斯的大梦想：未来将有万亿人生活在太阳系

新浪科技讯 北京时间5月2日下午消息，杰夫·贝索斯从不怕做大梦想。一如既往地，这位新世界首富对未来子孙所生活的世界之愿景，着实超过世人的想象。

这位亚马逊和蓝色起源（Blue Origin）的大老板表示，未来万亿人将生活在太空中，还将有“无数爱因斯坦和莫扎特”，我们还会开发其他星球，让地球永葆美丽。

周三采访中，贝索斯讲述了自己的未来愿景。

他说，自己对未来太空中与地球上文明的想象随着自己的一生一直在发展。

“首先，当然啦，我自己对太空有极大的兴趣。我一直在研究太空，从5岁开始就幻想太空的一切，”贝索斯说，“但这不是我追求太空研究的原因。”

“我追求太空是因为，我相信，如果我们不在这方面付诸努力，我们的文明将停滞不前，这在我看来是十分沮丧的一件事。我不希望我几十年甚至几百年之后的子孙生活在一个停滞的文明中。我们所有人都需要一个不断发展和变化的动态文明。”

贝索斯还借能源消耗这个例子具体说明了地球文明如何停滞。

“未来一个世纪或更长时间里，人类文明的能源消耗每年都以百分之几的速度在增长，”贝索斯说，“如果你用全球的基准能源消耗做一个计算，以每年百分之几的增速增长几百年，那么整个地球都必须覆盖满太阳能电池板。这是非常现实的能源危机，而且很快就会发生。不久之后，我的意思是几百年之内，我们所剩的时间其实不多了。这样的话，你能做什么呢？”

“你可以过一种停滞的生活，你可以限制我们的能源使用，”贝索斯说。但是，对于一位亿万富豪企业家和科技高管来说，这种命运难以接受。

但是，人类可以向太空进军。

“太阳系可以轻松地维系万亿人的生活，”贝索斯说，“如果我们有万亿人口的话，那么我们也就会有几千个爱因斯坦和几千个莫扎特，所有实际目的在资源和太阳能的维持下都将变得无限。这才是我理想中未来子孙应该生活的世界。”

人类走向太空之后，地球将成为永远的明珠。

“另外，我相信，几百年之后，我们将可以把地球上所有的重工业都搬到太空，而我们的地球只作为人类居住和轻工业之地，那这样的话，地球上就不再会有污染，会一直是一颗美丽的蓝色星球，”贝索斯说，“我们已经向太阳系中的每一颗行星发送的机器探测器，毫无疑问，地球是独一无二的。”

而征服太空的第一步，就是贝索斯的公司——蓝色起源。

“我相信，蓝色起源是我目前最重要的工作。”

周日，蓝色起源成功发射了公司2018年的第一枚火箭。公司希望今年能够实现把人送上太空的目标。而构建一个生存于太空和地球之间的文明的第一步，就是能够重复利用火箭。

“关键在于可重复使用性，”贝索斯说，“我所憧憬的未来文明，如果没有可以不断重复使用的太空飞行设备，是无法实现的。使用一次性火箭把万亿人送进太空的成本太高，好比天方夜谭。”(小白)