我们永远无法揭晓宇宙诞生之谜？大爆炸概念存缺陷

大约137亿年前，我们所知的宇宙在空间和时间上，从一个无限高温和密集的奇点开始膨胀。但目前专家最新研究称，我们很可能永远不知道宇宙是如何膨胀诞生的。

新浪科技讯 北京时间5月2日消息，据国外媒体报道，大约137亿年前，我们所知的宇宙在空间和时间上，从一个无限高温和密集的奇点开始膨胀，最初在几分之一秒的时间里，以快速猛烈的宇宙膨胀方式进行，之后趋于平静，通过暗能量加速宇宙膨胀过程。

这是对宇宙大爆炸模型的描述，也是我们宇宙最成功的理论解释。在大量的观测证据支持下，我们能够非常肯定地支持其真实性。美国加州理工学院天文学家肖恩·卡罗尔（Sean Caroll）甚至将宇宙大爆炸描述为“百分之百真实”。

但是，当讨论开始宇宙膨胀的奇点时，这种肯定其真实性的担保率将下降至零。奇点从何而来？此前还发生了什么？是什么因素导致大爆炸？正如卡罗尔所承认的那样，这个奇点及其伴随的“爆炸”，本质上讲，是我们当前不知道的。近日，他在接受《科学》杂志记者采访时称，目前我们仍不理解宇宙是如何诞生的，同时，我们可能永远不会理解，至少目前的观测方法是无法实现的。

天体物理学家伊桑·西格尔（Ethan Siegel）指出，宇宙膨胀的自然指数消除了之前出现的任何信息，将与我们所观测到的任何事物相分离，膨胀我们可观测宇宙之外的部分。我们似乎走进了死胡同。

美国麻省理工学院宇宙学家艾伦·古斯（Alan Guth）是宇宙膨胀理论的创始人，他说：“我们所观测到的宇宙看上去不像有一个开始阶段，这并不意味着开始就必然是所有现实的终极开始，我们这里所说的‘开始’可能带有一定的历史性。”

宇宙开始的这段历史充满了幻想，永恒的膨胀理论认为，我们宇宙最初仅是一个纯粹的泡沫。物理学家马特·弗朗西斯（Matt Francis）描述称，这是一个比宇宙更大的“超级膨胀泡沫”。循环膨胀理论认为，我们观测到的宇宙是两个平行阴影宇宙之间的区域。另一种理论表示，我们的宇宙是由黑洞奇点产生的，我们被包含在黑洞视界之中。

所有这些想法听起来都很酷，但目前没有一个合理的理论经过测试，当前这些理论是没有用的。他们提出的大爆炸奇点理论以及所有宇宙开始的其它解释观点，都是徒劳的，西格尔解释了其中的原因，以及这意味着什么：

在宇宙中，我们所能获得的信息量是有限的。因此我们所获得的知识数量也是有限的。我们接触到的能量数量等级、观测的粒子以及相应的测量值都是有限的，我们还有许多东西需要学习，还有许多尚未揭晓的科学谜团，许多未解之谜将在不久的将来揭开，但是一些事情我们可能永远不会知道。

我们可能不会知道每个事物是如何开始的，或者即使它们就处于开始阶段。同时，或许对揭晓最终起源的永恒追求是毫无意义的，这是我们人类与生俱来需要对事物存在连续记叙的一种“自私副作用”。事实上，这个宇宙开始的概念可能是存在缺陷的，我们对神秘宇宙的认知非常有限，宇宙的确是真实存在的，但并不意味着我们必须证实“宇宙开始”概念。（叶倾城）