新浪科技 > 正文

我们永远无法揭晓宇宙诞生之谜？大爆炸概念存缺陷

我们永远无法揭晓宇宙诞生之谜？大爆炸概念存缺陷
2018年05月02日 08:43 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
大约137亿年前，我们所知的宇宙在空间和时间上，从一个无限高温和密集的奇点开始膨胀。但目前专家最新研究称，我们很可能永远不知道宇宙是如何膨胀诞生的。　　大约137亿年前，我们所知的宇宙在空间和时间上，从一个无限高温和密集的奇点开始膨胀。但目前专家最新研究称，我们很可能永远不知道宇宙是如何膨胀诞生的。

　　新浪科技讯 北京时间5月2日消息，据国外媒体报道，大约137亿年前，我们所知的宇宙在空间和时间上，从一个无限高温和密集的奇点开始膨胀，最初在几分之一秒的时间里，以快速猛烈的宇宙膨胀方式进行，之后趋于平静，通过暗能量加速宇宙膨胀过程。

　　这是对宇宙大爆炸模型的描述，也是我们宇宙最成功的理论解释。在大量的观测证据支持下，我们能够非常肯定地支持其真实性。美国加州理工学院天文学家肖恩·卡罗尔（Sean Caroll）甚至将宇宙大爆炸描述为“百分之百真实”。

　　但是，当讨论开始宇宙膨胀的奇点时，这种肯定其真实性的担保率将下降至零。奇点从何而来？此前还发生了什么？是什么因素导致大爆炸？正如卡罗尔所承认的那样，这个奇点及其伴随的“爆炸”，本质上讲，是我们当前不知道的。近日，他在接受《科学》杂志记者采访时称，目前我们仍不理解宇宙是如何诞生的，同时，我们可能永远不会理解，至少目前的观测方法是无法实现的。

　　天体物理学家伊桑·西格尔（Ethan Siegel）指出，宇宙膨胀的自然指数消除了之前出现的任何信息，将与我们所观测到的任何事物相分离，膨胀我们可观测宇宙之外的部分。我们似乎走进了死胡同。

　　美国麻省理工学院宇宙学家艾伦·古斯（Alan Guth）是宇宙膨胀理论的创始人，他说：“我们所观测到的宇宙看上去不像有一个开始阶段，这并不意味着开始就必然是所有现实的终极开始，我们这里所说的‘开始’可能带有一定的历史性。”

　　宇宙开始的这段历史充满了幻想，永恒的膨胀理论认为，我们宇宙最初仅是一个纯粹的泡沫。物理学家马特·弗朗西斯（Matt Francis）描述称，这是一个比宇宙更大的“超级膨胀泡沫”。循环膨胀理论认为，我们观测到的宇宙是两个平行阴影宇宙之间的区域。另一种理论表示，我们的宇宙是由黑洞奇点产生的，我们被包含在黑洞视界之中。

　　所有这些想法听起来都很酷，但目前没有一个合理的理论经过测试，当前这些理论是没有用的。他们提出的大爆炸奇点理论以及所有宇宙开始的其它解释观点，都是徒劳的，西格尔解释了其中的原因，以及这意味着什么：

　　在宇宙中，我们所能获得的信息量是有限的。因此我们所获得的知识数量也是有限的。我们接触到的能量数量等级、观测的粒子以及相应的测量值都是有限的，我们还有许多东西需要学习，还有许多尚未揭晓的科学谜团，许多未解之谜将在不久的将来揭开，但是一些事情我们可能永远不会知道。

　　我们可能不会知道每个事物是如何开始的，或者即使它们就处于开始阶段。同时，或许对揭晓最终起源的永恒追求是毫无意义的，这是我们人类与生俱来需要对事物存在连续记叙的一种“自私副作用”。事实上，这个宇宙开始的概念可能是存在缺陷的，我们对神秘宇宙的认知非常有限，宇宙的确是真实存在的，但并不意味着我们必须证实“宇宙开始”概念。（叶倾城）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有