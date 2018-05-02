收盘：道指连续第3日收跌 苹果推动纳指攀升

新浪美股讯 北京时间2日凌晨，美股周二收盘涨跌不一，道指连续第三日收跌，即将公布财报的苹果（169.1， 3.84， 2.32%）股价攀升，推动纳指上扬。投资者仍在关注财报、美联储会议以及全球贸易关系的最新进展。

美东时间5月1日16：00（北京时间5月2日04：00），道指跌64.10点，或0.27%，报24，099.05点；标普500指数涨6.75点，或0.26%，报2，654.80点；纳指涨64.44点，或0.91%，报7，130.70点。

苹果公司将在周二收盘后公布第二财季的营收与盈利数据。按市值计算，苹果是美国最大的上市公司，市值近8500亿美元。

FBN Securities首席市场策略师Jeremy Klein表示：“在今晚苹果公司公布财报前，大多数基本面投资者将不会大幅改变他们的风险敞口。但即使苹果公司CEO蒂姆-库克（Tim Cook）今晚宣布最令人惊讶的消息，大多数分析师还是会认为整个第一季度财报季取得了完全的成功。”

主要股指表现如何？

美股周二低开，延续了昨日下跌趋势。盘中标普500指数的11大组成板块当中有9个板块下跌，领跌的能源板块跌幅为1.6%。随着苹果公司股价上涨，科技股上扬，带动纳指与标普指数（2654.8， 6.75，0.25%）转涨。

周一美股收跌，当天道指收跌0.6%，标普500指数收跌0.8%，纳指收跌0.8%。

市场驱动力量是什么？

美联储从周二开始召开为期两天的货币政策会议。市场预计央行周三将宣布维持利率不变，并暗示不会改变2018年再加息两次的紧缩路径不变，即使国债收益率与通胀上涨速度均快于预期。

美国的钢铝关税问题再度成为市场焦点。美国总统唐纳德-特朗普（Donald Trump）把与加拿大、墨西哥和欧盟的钢铝关税谈判延长30天，同时与阿根廷、澳大利亚和巴西就钢铝关税达成原则性一致。

白宫的声明称，特朗普将推迟是否对加拿大、墨西哥和欧盟征收钢铝关税的决定至6月1日。这意味着，特朗普政府对加拿大、墨西哥和欧盟延长了钢铝关税豁免期，延长期限为一个月。

美国商务部部长罗斯周二表示，与加拿大、墨西哥、欧盟的谈判取得充足进展，故将关税豁免延长30日。

美国已针对中国、俄罗斯、日本及其他一些国家的进口钢与铝制品分别征收25%和10%的关税。

关于特朗普延长钢铝关税豁免期，欧盟专员表示：“美国的决定延长了市场不确定性因素，而后者已经影响到商业决定了。欧盟应该全面、永久性的得到豁免权。美国的钢铝关税是不能从国家安全的角度来证明其合法性的。”

最近以来，尽管国际贸易关系的焦点问题在于中美贸易紧张关系，但它一直都是影响市场表现的一个重要因素。市场交易商正在密切关注美国财政部长斯蒂芬-努钦（Steven Mnuchin）本周的访华活动及双方的高层贸易谈判。

市场人士如何说？

Yardeni Research总裁兼首席投资策略师Ed Yardeni表示：“坏消息是通胀压力正在提高。好消息是美联储官员实现了一个目标，他们一定会跳一支胜利的舞蹈。这是因为美联储在2012年初公开宣布2%的通胀目标之后，他们一直都在为实现这个目标而努力，现在这个梦想成真了。”

周一公布的个人消费开支（PCE）通胀数据的年化涨幅达到2%，达到美联储的通胀目标。这份数据公布后，市场对美联储将进一步加息的预期升温。

周二公布的ISM价格指数创2011年以来的最高水平，表明美国通胀压力出现抬头迹象。

Yardeni表示：“现在看来他们的目标已经实现，美联储官员很有可能会维持他们已经宣布过的逐渐收紧货币政策的路径。”

Fidelity International投资组合经理Eugene Philalithis表示：“我们认为本周的联邦基金基准利率不会有任何变化，同时相信投资者不应期待2018年的联储货币政策会发生重大变化。”

他表示：“这将是近现代最缓慢的加息周期。鉴于这个时代的经济增长乏力、通胀压力温和，我们预计联邦基金目标利率的最高值将会低于历史平均水平。”

焦点个股

波音（329.54， -4.02， -1.21%）（BA）收跌1.2%，此前该公司表示计划以32亿美元收购飞机零部件生产商KLX（KLXI）。

英国石油（44.8， 0.21， 0.47%）公司（BP）收高0.5%，该公司宣布，受到油价上涨与产量提高的推动，该公司收获了2014年中期以来表现最佳的一个季度业绩。

Tenet Healthcare（THC）大涨19%，该公司在周一收盘后宣布第一财季盈利超出预期。

Aetna（AET）、辉瑞（35.4， -1.21， -3.31%）制药（PFE）等在周二盘前公布了财报。辉瑞制药收跌3.3%。

福特汽车（11.26， 0.02， 0.18%）公司（F）股价小幅攀升。该公司宣布3月在美轿车销量下降15%，卡车销量增长0.9%。

周二收盘后，苹果（AAPL）、Mondelez International（MDLZ）以及Gilead Sciences（GILD）等将陆续公布财报。苹果公司周二收高2.3%，推动纳指转涨。

其他市场表现如何？

周二大多数亚洲市场因五一劳动节休市。日本日经225指数收跌0.2%。出于同样的理由，大多数欧洲市场周二同样休市，欧洲泛欧绩优300指数周二收盘下跌0.09%；英国富时100指数周二收盘上涨0.11%。

纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌12.40美元，或0.9%，收于1306.80美元/盎司，为3月1日以来的最低收盘价。

纽约商品交易所6月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.32美元，跌幅1.9%，收于67.25美元/桶，为4月17日以来的最低收盘价。按照最活跃合约计算，该合约在4月份累计上涨5.6%。

伦敦洲际交易所（72.34， -0.12， -0.17%）7月交割的布伦特原油期货价格下跌1.56美元，跌幅2.1%，收于73.13美元/桶，同样是大约两周以来的最低收盘价。布伦特原油期货在4月份累计上涨7.7%。