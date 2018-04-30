京东商城在售食品不合格被通报 律师:平台应承担责任

近日，国家市场监督管理总局发布《关于9批次食品不合格情况的通告》。其中，5批次产品系在京东商城购买。此5批次产品中3批次检出国家标准规定不得使用的二氧化硫，2批次因霉菌检出值超标被通报。

通告显示，京东正林京东自营旗舰店（经营者为天津瑞佳讯贸易有限公司）在京东商城（网站）销售的标称兰州正林农垦食品有限公司生产的大师花生，二氧化硫残留量检出值为0.032g/kg；京东苏花旗舰店（经营者为江苏百年苏花食品集团有限公司）在京东商城（网站）销售的标称江苏百年苏花食品集团有限公司生产的卤味花生，二氧化硫残留量检出值为0.060g/kg；京东独一香官方旗舰店（经营者为西安新迎通商贸有限公司）在京东商城（网站）销售的标称西安新迎通商贸有限公司生产的吊炉花生，二氧化硫残留量检出值为0.12 g/kg，国家标准规定不得使用。初检机构为国家肉类食品质量监督检验中心，复检机构为国家食品质量安全监督检验中心。

通告还显示，京东一品玉食品京东自营旗舰店（经营者为天津瑞佳讯贸易有限公司）在京东商城（网站）销售的标称北京新和百果商贸有限公司分装、新农良品（北京）农业科技有限公司经销的美国原色开心果，霉菌检出值为55CFU/g，比国家标准规定（不超过25 CFU/g）高出1.2倍；阿甘正馔京东自营旗舰店（经营者为天津瑞佳讯贸易有限公司）在京东商城（网站）销售的标称南京阿甘正馔食品有限公司第一分公司生产的开心果，霉菌检出值为1.4×102CFU/g，比国家标准规定（不超过25 CFU/g）高出4.6倍。检验机构为国家肉类食品质量监督检验中心。

通告指出，二氧化硫、焦亚硫酸钾、亚硫酸钠等是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂，使用后会产生二氧化硫残留。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760—2014）中规定，坚果与籽类食品生产加工中不得使用亚硫酸盐、二氧化硫等物质。二氧化硫进入人体后最终转化为硫酸盐并随尿液排出体外，少量摄入不会对身体带来健康危害，但若过量食用可能引起如恶心、呕吐等胃肠道反应。

通告还指出，霉菌超标原因可能是加工用原料受霉菌污染，或者是产品存储、运输条件控制不当导致流通环节抽取的样品被霉菌污染，《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》（GB 19300—2014）中规定，熟制坚果与籽类食品霉菌的最大限量值为25CFU/g。霉菌是自然界中常见的真菌，霉菌污染可使食品腐败变质，破坏食品的色、香、味，降低食品的食用价值。

京师律师事务所高级合伙人范辰告诉蓝鲸产经记者，根据消费者权益保护法、产品质量法的规定，超市（网站）作为销售平台，有义务确保所售的商品符合国家规定，确保所售商品是安全的、达标的。如果所售商品有质量问题，要承担销售者责任。（蓝鲸产经 王君）