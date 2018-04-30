新浪科技 > 正文

京东商城在售食品不合格被通报 律师:平台应承担责任

京东商城在售食品不合格被通报 律师:平台应承担责任
2018年04月30日 14:19 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　近日，国家市场监督管理总局发布《关于9批次食品不合格情况的通告》。其中，5批次产品系在京东商城购买。此5批次产品中3批次检出国家标准规定不得使用的二氧化硫，2批次因霉菌检出值超标被通报。

　　通告显示，京东正林京东自营旗舰店（经营者为天津瑞佳讯贸易有限公司）在京东商城（网站）销售的标称兰州正林农垦食品有限公司生产的大师花生，二氧化硫残留量检出值为0.032g/kg；京东苏花旗舰店（经营者为江苏百年苏花食品集团有限公司）在京东商城（网站）销售的标称江苏百年苏花食品集团有限公司生产的卤味花生，二氧化硫残留量检出值为0.060g/kg；京东独一香官方旗舰店（经营者为西安新迎通商贸有限公司）在京东商城（网站）销售的标称西安新迎通商贸有限公司生产的吊炉花生，二氧化硫残留量检出值为0.12 g/kg，国家标准规定不得使用。初检机构为国家肉类食品质量监督检验中心，复检机构为国家食品质量安全监督检验中心。

　　通告还显示，京东一品玉食品京东自营旗舰店（经营者为天津瑞佳讯贸易有限公司）在京东商城（网站）销售的标称北京新和百果商贸有限公司分装、新农良品（北京）农业科技有限公司经销的美国原色开心果，霉菌检出值为55CFU/g，比国家标准规定（不超过25 CFU/g）高出1.2倍；阿甘正馔京东自营旗舰店（经营者为天津瑞佳讯贸易有限公司）在京东商城（网站）销售的标称南京阿甘正馔食品有限公司第一分公司生产的开心果，霉菌检出值为1.4×102CFU/g，比国家标准规定（不超过25 CFU/g）高出4.6倍。检验机构为国家肉类食品质量监督检验中心。

　　通告指出，二氧化硫、焦亚硫酸钾、亚硫酸钠等是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂，使用后会产生二氧化硫残留。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760—2014）中规定，坚果与籽类食品生产加工中不得使用亚硫酸盐、二氧化硫等物质。二氧化硫进入人体后最终转化为硫酸盐并随尿液排出体外，少量摄入不会对身体带来健康危害，但若过量食用可能引起如恶心、呕吐等胃肠道反应。

　　通告还指出，霉菌超标原因可能是加工用原料受霉菌污染，或者是产品存储、运输条件控制不当导致流通环节抽取的样品被霉菌污染，《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》（GB 19300—2014）中规定，熟制坚果与籽类食品霉菌的最大限量值为25CFU/g。霉菌是自然界中常见的真菌，霉菌污染可使食品腐败变质，破坏食品的色、香、味，降低食品的食用价值。

　　京师律师事务所高级合伙人范辰告诉蓝鲸产经记者，根据消费者权益保护法、产品质量法的规定，超市（网站）作为销售平台，有义务确保所售的商品符合国家规定，确保所售商品是安全的、达标的。如果所售商品有质量问题，要承担销售者责任。（蓝鲸产经 王君）

京东霉菌瑞佳
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有