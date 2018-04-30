南航叫停第三方平台值机服务：个人信息有泄露风险

不管是出境游还是国内游，很多旅客都选择坐飞机出行，如果您已经习惯通过第三方平台办理值机等业务，在这里要给您做个提示。日前，南方航空公司叫停了第三方平台的值机服务，今后旅客需要通过南航的网站、手机应用、微信号等来办理网上值机选座。

近日，一款民航出行服务软件“航旅纵横”发布公告称，已经下线了南航手机值机功能。同时，在携程、飞猪等旅游出行类软件的“在线选座”服务中，目前，也没有了“南航”这一选项。在此之前，中国南方航空曾发布通告称，已发函要求未获得南航授权许可的一些网站、手机应用停止办理为南航旅客办理选座、值机业务，并表示，旅客在非授权网络平台办理南航选座、值机业务，存在安全和服务风险。

据南航营销委电子商务部营销处副经理安彤介绍：“他（旅客）的个人信息是没有得到安全保护的，这个是存在潜在的泄露风险的。第二个问题主要是涉及到航空公司的安全生产问题，因为选座值机与航班的配载是直接相关的，在南航空自己的渠道和授权的渠道，它的选座顺序和座位的发放，它是遵从一定的顺序在进行操作的。再一个问题就是关于一些紧急通道的座位，一些特定的人群，比方说孕妇、老年人、儿童，他们是不适宜坐在这些座位的。”

记者发现，在很多第三方平台，其它航空公司的值机通道还在正常运行。应该说，第三方平台值机选座，给旅客的出行带来了便捷。针对航空公司所称存在风险的问题，专家认为，放任风险和简单叫停都不可取，若要为旅客带来更好的服务，需要开放合作。

南航虽然目前叫停了非授权第三方网络平台的选座值机服务，但是在他们发布的通告中也表示，愿意跟第三方网络平台展开深入合作，第三方网络平台在得到南航业务授权许可后，可以办理值机选座业务。

民航干部管理学院教授邹建军评论称，一个方面是加强和第三方平台的合作，那么也就是说他们之间会有一个契约关系，那么这样的话，相当于第三方平台在代理南航的这种服务。第二实际上就是说第三方平台也要自己加强自律。

邹建军认为，在目前的情况下，未来各航空公司应该是加强合作，让旅客得到便利，同时自身的安全和服务营销的价值又能得到有效提升。（原题为《南航叫停第三方平台值机服务 称个人信息有泄露风险》）