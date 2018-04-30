知乎App更新隐私政策引争议 为何收集那么多信息

知乎App最近弹出的隐私协议截屏。

原标题：知乎App弹窗更新隐私政策引争议

来源：南方都市报

这两天打开知乎App，你可能会被弹窗提示知乎上线了隐私政策。通过隐私政策的要点简介和11个章节条款，知乎逐一告知了将如何处理用户的个人信息，并申明了保护用户隐私的承诺。

对用户而言，知乎上线专门的隐私政策应该是一件好事，但却引发了不小争议。有用户质疑，知乎为什么要收集那么多个人信息？不同意隐私政策就无法继续使用知乎，用户说不的权利只能是摆设吗？

上线隐私政策为何惹争议

4月27日，南都记者打开知乎，系统立马弹窗出现“隐私政策-知乎”的页面，告知用户知乎的隐私政策要点。

其中要点包括“我们会如何收集个人信息”和“我们会如何使用您的个人信息”。知乎称，根据用户同意和提供服务的需要，会收集用户的姓名、年龄、身份证号、电话号码、位置信息和日志信息等。这些收集的信息将用于提升产品的核心功能，及一些附加功能的用户体验。

在知乎的隐私政策要点中还提及，如果用户使用或继续使用知乎的服务，即意味着同意知乎按照该隐私政策进行个人信息处理活动，包括收集、使用、储存、共享、转让和公开披露。

南都记者注意到，4月27日当晚，知乎的隐私政策在网上引起了不小的反弹，不少人表示难以理解。有网友称，被知乎的隐私政策吓到了，因为要被收集很多信息，而且还不能点“不同意”。知乎上甚至有了“如何评价知乎新隐私政策”的问题。

南都记者实测发现，在知乎隐私政策的弹窗页面有“同意”和“不同意”两个选项，只有当用户点击“同意”才能继续使用知乎，如果选择“不同意”，页面则会出现下图提示，知乎称将努力保护用户个人信息。而点击“知道了”，用户又需作出同不同意的选择。

换而言之，这个“不同意”选项实际无法勾选。来自北京的宋女士告诉南都记者，“我点不同意无实际反应，这不形同虚设吗？”

强制同意隐私政策是平台的普遍做法？

值得一提的是，互联网企业弹窗隐私政策并非首次引起关注。去年7月份，中央网信办等四部门联合开展隐私条款专项工作，对微信、微博、淘宝、高德等十大常用网络产品的隐私政策进行评审。

评审期间，十大App均更新了隐私政策，大多也是以弹窗的形式告知用户。和知乎一样，当时也有很多网友感到诧异，“突然间就一堆隐私政策弹窗是怎么回事？”还有人表示，“人生第一次认真阅读隐私政策，但不同意就不让你使用，为什么还要给我看？”

不难发现，用户的困惑集中在，为何需要对平台隐私政策作出同意确认？难道用户对一揽子协议没有说不的权利吗？

值得一提的是，明日起，即5月1日，国家标准《信息安全技术个人信息安全规范》将正式实施，对各类组织个人信息处理活动提出了明确的安全要求。知乎选择在此时推出隐私政策或许是为了符合这一规范要求。

知乎相关负责人告诉南都记者，去年年底，隐私政策已基本定稿，在个人信息安全规范发布后，又作了一轮校正。

对比知乎新旧隐私政策，其透明度得分有了较为明显的提升。

尽管在隐私政策中说明如何收集个人信息，但用户对此仍存疑惑。知乎相关负责人对南都记者表示，隐私政策上线后，知友们普遍反馈的一个问题是，“知乎为什么要收集我的个人信息，甚至包含比如照片、视频和联系方式？”

对此，上述负责人称，“如果用户使用基础功能，我们实际只会收集账号信息。但涉及到特殊功能，可能就需要有更多信息支撑。且所有敏感信息的收集（例如生物识别信息、身份证号、联系方式等），需要用户主动提供才会被知乎收集。”她表示，如果用户拒绝提供信息，也不会影响基础功能的使用，同时知乎将对信息使用方式作出明确提示。

他山之石

一些国外企业的做法也可借鉴

针对用户吐槽“不同意就无法使用服务”的问题，知乎相关负责人告诉南都记者，根据个人信息安全规范，“用户主动点击同意”是一种确认方式，也是隐私政策生效的必要条件，因此有这个功能设计。

那么，被指形同摆设的“不同意”选项可否更友好？

南都记者发现，5月25日，欧盟一般数据保护条例（GDPR）即将生效。为了符合新法规要求，近期包括Airbnb、Trello等国外互联网平台也在纷纷更新隐私政策，并表示将与GDPR同日生效。

在上线隐私政策后，Airbnb首先以邮件的方式通知用户，告知隐私政策部分修改的原因，如为了符合新法律要求。同时强调新政策包含的内容，并明确用户可以点击超链接“这里”了解修订后的隐私政策。为了让用户更直观理解协议，Trello还在邮件中附上此次修改的条款要点。

在功能设计上，一些国外企业的做法也可借鉴。以Airbnb为例，4月28日，南都记者下载Airbnb，App页面同样显示用户需要对更新后的条款作出同意与否的选择。不同的是，Airbnb充分保障用户说“不”的权利，当点击“不同意”选项，页面再次向用户提示是否“不同意条款并退出”。

如用户坚持退出，那么页面将跳转到Airbnb官网，平台表示，“对于您的离开，我们表示遗憾！”，而且再次给予用户多种选择及相应操作方式，比如“准备回来”，“注销房源”，或者“取消账号”等。