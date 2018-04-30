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中国重大宣布：又打破一项发达国家技术垄断

中国重大宣布：又打破一项发达国家技术垄断
2018年04月30日 09:45 中国经济网
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　　原标题：骄傲！中国重大宣布，又打破了一项发达国家的技术垄断！

　　4月29日，“国资委新闻中心”官方微信号“国资小新”宣布一个重磅消息：中国高铁即将进入自动驾驶时代！

　　值得每位中国人自豪的是：这项关键技术的突破，完全是中国自主研发取得的，核心技术和产品100%国产化，并建立了中国的技术标准！

　　由“中国通号”研发的全球首套时速350公里高铁自动驾驶系统（C3+ATO）顺利完成实验室测试，即将进入现场试验，标志着我国高铁自动驾驶技术取得重大突破——高铁的自动驾驶时代到来了！

　　这一核心技术被中国央企全球首个攻克！

　　高铁列车运行控制系统的核心技术，此前被德国、法国、日本等少数国家垄断。为了实现突破，“中国通号”在北京建设了全球仿真规模最大的轨道交通列控系统综合实验室。累计积累的案例库超过34000个，超过国外企业总和。仿真实验室能够同时开展2000公里高速铁路、1000公里城际铁路、100公里地铁、5个铁路大型货运编组站的综合仿真测试，并为开展基于北斗导航的下一代列车控制系统、智能综合运输系统、时速400公里及以上高铁列控系统等行业引领性、前瞻性研发提供试验和测试平台。

　　经过多年努力，“中国通号”终于实现了技术突破，并建立了自己的“列车运行控制技术标准（CTCS）”，彻底摆脱了对国外技术的依赖。

　　在“中国通号”自主化民族通信信号技术的助推下，我国城际铁路、地铁、中低速磁悬浮、货运场站等轨道交通全面进入自动驾驶时代，标志着中国轨道交通自动控制技术已经走在全球前列。

　　在城际列车领域，中国通号已在广东莞惠城际成功打造了全球首条时速200公里自动驾驶铁路，将于年底全线贯通。

　　在地铁领域，中国通号自主研发的地铁CBTC列车运行系统，具备全时、全程无人值守驾驶功能，在重庆地铁5号线打造全球首个互联互通示范项目，推动地铁建设运营模式的变革。装备中国通号卡斯柯信号公司全自动驾驶信号系统的上海地铁10号线是国内首条最高等级的全自动驾驶线路，运营正点率高达99.97%。

　　在中低速磁悬浮领域，装备中国通号中低速磁悬浮列车运行控制系统的北京S1线成为国内首条实现自动驾驶的磁悬浮线，最短发车间隔达到3分钟。

　　在货运领域，中国通号自主研发的编组站综合自动化系统实现了货车调度、管理、作业的全盘自动化，使我国铁路货运一天的装车量相当于欧洲一个月的装车量，奠定了我国铁路运输强国的国际地位。

　　首条“自动驾驶”的高铁线路会出现在哪里？

　　京张高铁将于2019年全线开通，成为中国首条“智能铁路”，所使用智能动车组将于2018年底完成样车试制组装，2019年上半年完成调试及试验验证。京张高铁将实现一证通行、刷脸进站。沿线高铁站内将配备各种智能机器人，像随行小秘书一样为你服务，既能帮你运行李，也能为你导航。

　　京张高铁是复兴号列车的智能升级版，在世界上首次实现了时速350公里的自动驾驶。从北京北到张家口南，200多公里只要50多分钟就可以到达。途经清河站、长城站等。

　　如今，自主创新的中国高铁已经成为一张亮丽的国家名片，高铁正在改变中国，也正在改变世界。

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