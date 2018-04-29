滴滴被打乘客再发声：滴滴说谎 今晚公布被打视频

新浪科技讯 4月29日晚间消息，声称被滴滴快车司机殴打的乘客@张桓 再在微博发声称，“今晚会公布被打视频，以及滴滴的谎言。”

张桓今日在微博发文称遭遇“滴滴打人”，认为滴滴出行平台司机管控不力，处理问题拖泥带水，遮遮掩掩想小事化了，建议微博公开道歉，并称将卸载滴滴，“贱卖”滴滴的所有投资。滴滴方面对此表示致歉，并称将垫付全部医疗费用，同时全力配合警方调查处理。

但张桓又质疑称滴滴已经把肇事司机电话找到并给了派出所，但滴滴和派出所都无法把打人司机给传唤到派出所。

而滴滴方面则又公布了事件背景和过程。滴滴方面公布的信息与张桓的描述存在不一致的情况，比如根据张桓的描述，司机接错人后不取消订单致使自己无法再叫车。而滴滴公布的信息显示，司机在接错人后提出取消订单并不收费用，但乘客表示要举报司机，并带有侮辱性词汇，冲突升级。此外，司机还在事件过程中曾投诉该乘客醉酒。

对于滴滴公布的信息，张桓再次表示，“看到了滴滴公关的一些泼水脏文，坚定了我的决心，我今晚会公布被打视频，以及滴滴的谎言。”（张俊）

以下为张桓微博内容：

#滴滴司机打人# 心累，本想找到那个司机，让他接收法律的制裁就好了。

看到了滴滴公关的一些泼水脏文，坚定了我的决心，我今晚会公布被打视频，以及滴滴的谎言。

现在和警察去进行伤情鉴定的路上！这些警察太辛苦了，一天睡几个小时，为了我的案件也是操碎了心，可惜滴滴给不到他们任何线索。

为他们点赞

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