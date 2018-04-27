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一季度中国智能手机出货量下降21％ 创单季最大跌幅

一季度中国智能手机出货量下降21％ 创单季最大跌幅
2018年04月27日 13:53 TechWeb
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　　[TechWeb报道]4月27日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，市场调研公司Canalys发布报告称，2018年第一季度，中国智能手机出货量同比下降了21%以上，降至9100万部，创出自2013年年底以来单季最大跌幅。

Canalys表示，2013年第四季度，中国智能手机出货量首次超过9100万部。Canalys表示，2013年第四季度，中国智能手机出货量首次超过9100万部。

　　今年第一季度，前10大供应商中有8家供应商的出货量出现下滑，其中金立、魅族和三星出货量跌幅均超过50%。只有华为和小米两家公司的出货量出现上涨，华为智能手机的出货量为2100万部，同比增长2%，占据市场24%的份额。小米智能手机出货量增长37%，达到1200万台，超过了苹果，位居第四。

　　排名第二的Oppo和排名第三的vivo的出货量都下降了10%左右，分别降至1800万部和1500万部。

　　该研究还表明，排名前四的供应商（即华为、Oppo、vivo和小米）出货量在本季度占总出货量的73%以上。金立的出货量跌幅最大，下降了70%，降至160万部。

　　在过去两个季度的连续下跌之后，中国智能手机市场预计，将在2018年第二季度恢复增长，因为Oppo、vivo和华为即将推出新的旗舰设备，并希望再次重振市场。（小狐狸）

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